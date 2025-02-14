Соратницю Медведчука зі Львова засудили до 13 років за держзраду

До 13 років ув’язнення засуджено соратницю підозрюваного у державній зраді екснардепа Віктора Медведчука — колишню очільницю Львівської обласної організації забороненої партії ОПЗЖ.

Джерело: СБУ, Офіс генерального прокурора

Деталі: У повідомленні правоохоронців не вказано прізвище фігурантки, але з обставин справи випливає, що йдеться про Інну Іваночко, яку СБУ затримала у 2022 році. Від ФСБ РФ вона мала позивний "Інга", додає джерело УП в правоохоронних органах.

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За даними слідства, жінка була довіреною особою Віктора Медведчука у західному регіоні України та працювала в інтересах Кремля.

Прокурори у суді довели, що з 2015 року жінка керувала низкою місцевих проросійських організацій, зокрема забороненої партії "ОПЗЖ" та громадської організації "Український вибір – право народу".

Вона організовувала та особисто брала участь у проплачених масових заходах, які активно поширювали неправдиві дані для дестабілізації суспільно-політичних настроїв на Львівщині та зміни діючої влади в країні.

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Засуджена також організовувала науково-практичні конференції, семінари та вуличні акції з вимогами надання особливого економічного, культурного статусу Галичині та її від’єднання в окрему автономію.

Крім того, вона регулярно виступала в ефірах російських пропагандистських каналів та на заборонених телеканалах Медведчука, поширюючи російські наративи про ситуацію в регіоні.

Під час таких виступів зловмисниця позиціонувала себе як "політексперт" і розповсюджувала фейки про внутрішню обстановку на заході України нібито від імені місцевих жителів.

Співробітники СБУ задокументували її злочинну діяльність та затримали у серпні 2022 року. Суд визнав її винною за ч. 1 ст. 111 ККУ (державна зрада) та призначив 13 років ув’язнення.