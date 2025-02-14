Соратницу Медведчука из Львова приговорили к 13 годам за госизмену

К 13 годам заключения приговорена соратница подозреваемого в государственной измене экс-нардепа Виктора Медведчука - бывшая руководительница Львовской областной организации запрещенной партии ОПЗЖ.

Источник: СБУ, Офис генерального прокурора

Детали: В сообщении правоохранителей не указана фамилия фигурантки, но из обстоятельств дела следует, что речь идет об Инне Иваночко, которую СБУ задержала в 2022 году. От ФСБ РФ она имела позывной "Инга", добавляет источник УП в правоохранительных органах.

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По данным следствия, женщина была доверенным лицом Виктора Медведчука в западном регионе Украины и работала в интересах Кремля.

Прокуроры в суде доказали, что с 2015 года женщина руководила рядом местных пророссийских организаций, в частности запрещенной партии "ОПЗЖ" и общественной организации "Украинский выбор – право народа".

Она организовывала и лично участвовала в проплаченных массовых мероприятиях, которые активно распространяли ложные данные для дестабилизации общественно-политических настроений на Львовщине и изменения действующей власти в стране.

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Осужденная также организовывала научно-практические конференции, семинары и уличные акции с требованиями предоставления особого экономического, культурного статуса Галичине и ее отсоединения в отдельную автономию.

Кроме того, она регулярно выступала в эфирах российских пропагандистских каналов и на запрещенных телеканалах Медведчука, распространяя российские нарративы о ситуации в регионе.

Во время таких выступлений злоумышленница позиционировала себя как "политэксперт" и распространяла фейки о внутренней обстановке на западе Украины якобы от имени местных жителей.

Сотрудники СБУ задокументировали ее преступную деятельность и задержали в августе 2022 года. Суд признал ее виновной по ч. 1 ст. 111 УКУ (государственная измена) и назначил 13 лет заключения.