Спеціальний представник президента США Кіт Келлог підкреслив, що Путін не зможе уникнути прямих переговорів із Зеленським, наголошуючи на їхній необхідності для розв’язання конфлікту.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю Келлога програмі Tagesthemen

Пряма мова: "Ми розуміємо, що три сторони повинні говорити одна з одною, особливо дві головні дійові особи, росіяни та українці, вони повинні сісти та поговорити".

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Деталі: Келлог відкинув закиди, нібито президент США Дональд Трамп хоче вести переговори лише з Владіміром Путіним.

Він окремо підкреслив, що господар Кремля Путін повинен поговорити з президентом України.

"Ми повинні сказати Путіну: ви не можете сказати, що не хочете з ним розмовляти. Він говорив, що Зеленський не є легітимним президентом, я не буду з ним говорити. Але так це не працює. Вони повинні говорити. І обидві сторони повинні чимось поступитися", – сказав Келлог.

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Росія поширює наратив про те, що Зеленський перебуває на посаді незаконно. Зеленський є президентом України з 2019 року і термін його повноважень офіційно закінчився в травні 2024 року, але він залишається на посаді, оскільки за законом в Україні неможливо провести вибори під час воєнного стану.

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