У Трампа заявили, що Путін не зможе уникнути переговорів із Зеленським
Спеціальний представник президента США Кіт Келлог підкреслив, що Путін не зможе уникнути прямих переговорів із Зеленським, наголошуючи на їхній необхідності для розв’язання конфлікту.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю Келлога програмі Tagesthemen
Пряма мова: "Ми розуміємо, що три сторони повинні говорити одна з одною, особливо дві головні дійові особи, росіяни та українці, вони повинні сісти та поговорити".
Деталі: Келлог відкинув закиди, нібито президент США Дональд Трамп хоче вести переговори лише з Владіміром Путіним.
Він окремо підкреслив, що господар Кремля Путін повинен поговорити з президентом України.
"Ми повинні сказати Путіну: ви не можете сказати, що не хочете з ним розмовляти. Він говорив, що Зеленський не є легітимним президентом, я не буду з ним говорити. Але так це не працює. Вони повинні говорити. І обидві сторони повинні чимось поступитися", – сказав Келлог.
Росія поширює наратив про те, що Зеленський перебуває на посаді незаконно. Зеленський є президентом України з 2019 року і термін його повноважень офіційно закінчився в травні 2024 року, але він залишається на посаді, оскільки за законом в Україні неможливо провести вибори під час воєнного стану.
Нагадаємо:
- 14 лютого на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки запланована зустріч президент Володимира Зеленського з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Вона мала відбутися в першій половині дня, однак зустріч перенесли.
- Причина полягає в тому, що США потрібен час, аби попрацювати із проєктом меморандуму щодо партнерства, який Україна допрацювала й передала американцям.