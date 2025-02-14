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У Трампа заявили, що Путін не зможе уникнути переговорів із Зеленським

Христина Бондарєва, Українська правдаП'ятниця, 14 лютого 2025, 12:50
У Трампа заявили, що Путін не зможе уникнути переговорів із Зеленським
Фото: Getty Images

Спеціальний представник президента США Кіт Келлог підкреслив, що Путін не зможе уникнути прямих переговорів із Зеленським, наголошуючи на їхній необхідності для розв’язання конфлікту.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю Келлога програмі Tagesthemen 

Пряма мова: "Ми розуміємо, що три сторони повинні говорити одна з одною, особливо дві головні дійові особи, росіяни та українці, вони повинні сісти та поговорити".

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Деталі: Келлог відкинув закиди, нібито президент США Дональд Трамп хоче вести переговори лише з Владіміром Путіним. 

Він окремо підкреслив, що господар Кремля Путін повинен поговорити з президентом України.

"Ми повинні сказати Путіну: ви не можете сказати, що не хочете з ним розмовляти. Він говорив, що Зеленський не є легітимним президентом, я не буду з ним говорити. Але так це не працює. Вони повинні говорити. І обидві сторони повинні чимось поступитися", – сказав Келлог.

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Росія поширює наратив про те, що Зеленський перебуває на посаді незаконно. Зеленський є президентом України з 2019 року і термін його повноважень офіційно закінчився в травні 2024 року, але він залишається на посаді, оскільки за законом в Україні неможливо провести вибори під час воєнного стану.

Нагадаємо:

  • 14 лютого на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки запланована зустріч президент Володимира Зеленського з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Вона мала відбутися в першій половині дня, однак зустріч перенесли
  • Причина полягає в тому, що США потрібен час, аби попрацювати із проєктом меморандуму щодо партнерства, який Україна допрацювала й передала американцям. 

ТрампПутінросійсько-українська війна
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