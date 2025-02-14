Специальный представитель президента США Кит Келлог подчеркнул, что Путину не удастся избежать прямых переговоров с Зеленским, подчеркивая их необходимость для разрешения конфликта.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Келлога программе Tagesthemen

Прямая речь: "Мы понимаем, что три стороны должны разговаривать друг с другом, особенно два главных участника, россияне и украинцы, они должны сесть и поговорить".

Реклама:

Детали: Келлог отверг обвинения, что президент США Дональд Трамп хочет вести переговоры только с Владимиром Путиным. Он отдельно подчеркнул, что хозяин Кремля должен поговорить с президентом Украины.

"Мы должны сказать Путину: вы не можете сказать, что не хотите с ним разговаривать. Он говорил, что Зеленский не является легитимным президентом, я не буду с ним говорить. Но так не работает. Они должны говорить. И обе стороны должны чем-то поступиться", – сказал Келлог.

Россия распространяет нарратив о том, что Зеленский находится на посту незаконно. Зеленский является президентом Украины с 2019 года, и срок его полномочий официально завершится в мае 2024 года, но он остается на посту, поскольку по закону в Украине невозможно провести выборы во время военного положения.

РЕКЛАМА:

Напоминаем: