В суботу в Україні сніжитиме

В Україні в суботу 15 лютого в південних, східних, вночі і в центральних та більшості північних областей помірний сніг, на півдні країни місцями з дощем, на решті території місцями невеликий сніг.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: На дорогах країни ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

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Температура протягом доби в західних, північних та Вінницькій областях 3-8° морозу, на решті території від 4° морозу до 1° тепла (вночі в Карпатах 8-13° морозу, вдень у Криму та Приазов'ї 2-7° тепла).

У Києві 15 лютого вночі помірний, удень місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 4-6° морозу.

У неділю по Україні вночі без опадів, вдень у західних, північних та центральних областях невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

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Температура вночі 8-13°, вдень 3-8° морозу; у південній частині та на Закарпатті вночі 5-10° морозу, вдень 0-5° морозу.

У столиці 16 лютого вночі без опадів, удень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 10° морозу; вдень 4-6° морозу.