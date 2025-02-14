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В субботу в Украине будет идти снег

Валентина РоманенкоПятница, 14 февраля 2025, 13:57
В субботу в Украине будет идти снег
карта Укргидрометцентра

В Украине в субботу 15 февраля в южных, восточных, ночью и в центральных и большинстве северных областей умеренный снег, на юге страны местами с дождем, на остальной территории местами небольшой снег.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: На дорогах страны гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура в течение суток в западных, северных и Винницкой областях 3-8° мороза, на остальной территории от 4° мороза до 1° тепла (ночью в Карпатах 8-13° мороза, днем в Крыму и Приазовье 2-7° тепла).

В Киеве 15 февраля ночью умеренный, днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура в течение суток 4-6° мороза.

В воскресенье по Украине ночью без осадков, днем в западных, северных и центральных областях небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 8-13°, днем 3-8° мороза; в южной части и на Закарпатье ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза.

В столице 16 февраля ночью без осадков, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 10° мороза; днем 4-6° мороза.

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