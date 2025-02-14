ОГП: Суддя підробив документи, щоб відпочити на лайнері у Карибському морі
Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області разом зі спільником підробив документи, щоб виїхати на відпочинок за кордон.
Джерело: повідомлення Офісу Генерального прокурора
Дослівно: "Розслідуванням встановлено, що суддя, перебуваючи у щорічній відпустці, вирішив відпочити за межами країни під виглядом службового відрядження. Він достовірно знав, що під час воєнного стану виїзд суддів за межі країни можливий тільки на підставі службових відряджень.
У березні 2023 року він звернувся до знайомого адвоката, який погодився допомогти йому незаконно виїхати з України. Спільники розробили схему, згідно з якою суддя мав отримати підроблений наказ про службове відрядження, що дало б йому змогу безперешкодно виїхати з країни.
Обвинувачені підготували запрошення на міжнародний захід, яке повинно було стати формальною підставою для видачі наказу про відрядження".
Деталі: В прокуратурі вказують, що суддя використав підроблені документи для незаконного перетину кордону і відпочинку на круїзному судні островами у Карибському морі. Окрім цього слідство встановило, що суддя незаконно отримав зарплату за час його відпочинку в сумі біля 60 тис грн.
Суддю звинувачують у підроблення документів і заволодінні чужим майно шляхом обману. Адвокат обвинувачується в пособництві і переправлення особи через державний кордон. Справу скерували до суду.