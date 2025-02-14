ОГП: Суддя підробив документи, щоб відпочити на лайнері у Карибському морі

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області разом зі спільником підробив документи, щоб виїхати на відпочинок за кордон.

Джерело: повідомлення Офісу Генерального прокурора

Дослівно: "Розслідуванням встановлено, що суддя, перебуваючи у щорічній відпустці, вирішив відпочити за межами країни під виглядом службового відрядження. Він достовірно знав, що під час воєнного стану виїзд суддів за межі країни можливий тільки на підставі службових відряджень.

Реклама:

У березні 2023 року він звернувся до знайомого адвоката, який погодився допомогти йому незаконно виїхати з України. Спільники розробили схему, згідно з якою суддя мав отримати підроблений наказ про службове відрядження, що дало б йому змогу безперешкодно виїхати з країни.

Обвинувачені підготували запрошення на міжнародний захід, яке повинно було стати формальною підставою для видачі наказу про відрядження".

Фото: ОГП

Деталі: В прокуратурі вказують, що суддя використав підроблені документи для незаконного перетину кордону і відпочинку на круїзному судні островами у Карибському морі. Окрім цього слідство встановило, що суддя незаконно отримав зарплату за час його відпочинку в сумі біля 60 тис грн.

РЕКЛАМА:

Суддю звинувачують у підроблення документів і заволодінні чужим майно шляхом обману. Адвокат обвинувачується в пособництві і переправлення особи через державний кордон. Справу скерували до суду.