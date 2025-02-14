ОГП: Судья подделал документы, чтобы отдохнуть на лайнере в Карибском море

Судья Броварского горрайонного суда Киевской области вместе с сообщником подделал документы, чтобы выехать на отдых за границу.

Источник: сообщение Офиса Генерального прокурора

Дословно: "Расследованием установлено, что судья, находясь в ежегодном отпуске, решил отдохнуть за пределами страны под видом служебной командировки. Он достоверно знал, что во время военного положения выезд судей за пределы страны возможен только на основании служебных командировок.

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В марте 2023 года он обратился к знакомому адвокату, который согласился помочь ему незаконно выехать из Украины. Сообщники разработали схему, согласно которой судья должен был получить поддельный приказ о служебной командировке, что позволило бы ему беспрепятственно выехать из страны.

Обвиняемые подготовили приглашение на международное мероприятие, которое должно было стать формальным основанием для выдачи приказа о командировке".

Фото: ОГП

Детали: В прокуратуре указывают, что судья использовал поддельные документы для незаконного пересечения границы и отдыха на круизном судне островами в Карибском море. Кроме этого следствие установило, что судья незаконно получил зарплату за время его отдыха в сумме около 60 тыс грн.

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Судью обвиняют в подделке документов и завладении чужим имущество путем обмана. Адвокат обвиняется в пособничестве и переправке лица через государственную границу. Дело направили в суд.