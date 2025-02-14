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У Миколаєві від вибуху невідомого предмета загинули 2 людини, ще 8 – поранені

Анастасія ПроцП'ятниця, 14 лютого 2025, 15:52
У Миколаєві від вибуху невідомого предмета загинули 2 людини, ще 8 – поранені
ФОТО: НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ

У Миколаєві стався вибух невідомого предмета поблизу закладу харчування, внаслідок чого загинули дві людини, ще вісім постраждали

Джерело: поліція Миколаївщини

Дослівно: "14 лютого близько 14:00 на вулиці Пограничній поблизу закладу громадського харчування пролунав вибух невідомого предмета".

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фото: національна поліція

Деталі: Повідомляється, що внаслідок вибуху загинули дві людини, ще 8 отримали поранення. 

 
фото: національна поліція

Наразі на місці події працюють слідчі слідчого управління обласного главку поліції, криміналісти, вибухотехніки, працівники СБУ, рятувальники та медики.



Миколаївполіціявибух
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