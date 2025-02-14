У Миколаєві від вибуху невідомого предмета загинули 2 людини, ще 8 – поранені
П'ятниця, 14 лютого 2025, 15:52
У Миколаєві стався вибух невідомого предмета поблизу закладу харчування, внаслідок чого загинули дві людини, ще вісім постраждали
Джерело: поліція Миколаївщини
Дослівно: "14 лютого близько 14:00 на вулиці Пограничній поблизу закладу громадського харчування пролунав вибух невідомого предмета".
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Деталі: Повідомляється, що внаслідок вибуху загинули дві людини, ще 8 отримали поранення.
Наразі на місці події працюють слідчі слідчого управління обласного главку поліції, криміналісти, вибухотехніки, працівники СБУ, рятувальники та медики.