В Николаеве от взрыва неизвестного предмета погибли 2 человека, еще 8 – ранены

В Николаеве произошел взрыв неизвестного предмета вблизи заведения питания, в результате чего погибли два человека, еще восемь пострадали

Источник: полиция Николаевской области

Дословно: "14 февраля около 14:00 на улице Пограничной вблизи заведения общественного питания прогремел взрыв неизвестного предмета".

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ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

Детали: Сообщается, что в результате взрыва погибли два человека, еще 8 получили ранения.

ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

Сейчас на месте происшествия работают следователи следственного управления областного главка полиции, криминалисты, взрывотехники, сотрудники СБУ, спасатели и медики.