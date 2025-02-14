Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

В Николаеве от взрыва неизвестного предмета погибли 2 человека, еще 8 – ранены

Анастасия ПроцПятница, 14 февраля 2025, 15:52
В Николаеве от взрыва неизвестного предмета погибли 2 человека, еще 8 – ранены
ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

В Николаеве произошел взрыв неизвестного предмета вблизи заведения питания, в результате чего погибли два человека, еще восемь пострадали

Источник: полиция Николаевской области

Дословно: "14 февраля около 14:00 на улице Пограничной вблизи заведения общественного питания прогремел взрыв неизвестного предмета".

Реклама:
 
ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

Детали: Сообщается, что в результате взрыва погибли два человека, еще 8 получили ранения.

 
ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

Сейчас на месте происшествия работают следователи следственного управления областного главка полиции, криминалисты, взрывотехники, сотрудники СБУ, спасатели и медики.

Николаевполициявзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Вице-президент США: Америка не будет помогать Европе, потому что та борется с пропагандой
СМИ узнали, какую команду собирает Путин для переговоров с США по Украине
Правительство запретило направлять на ВВК людей с инвалидностью
фотоСБУ показала обломки российского дрона, который атаковал ЧАЭС
Глава МВД: На ЧАЭС разбирают защитное покрытие арки над саркофагом
Скандальная закупка кабелей для УЗ: суд арестовал нардепа Бондаря
Все новости...
Николаев
Избиение 12-летней девочки в Николаевской области: самая старшая нападавшая получила подозрение в пытках
Из-за российского ракетного удара по предприятию в Николаеве погибли две женщины
Поврежден дом, предприятие и транспорт, 2 раненых – последствия удара по Николаеву
Последние новости
18:25
Зеленский: Я не планирую встречаться ни с какими россиянами, кроме Путина
18:16
Зеленский раскритиковал политику США в отношении Украины в НАТО
18:16
Любовь посреди войны. 12 трогательных историй любви от УП. Жизнь, которые вы могли пропустить
18:07
Писториус резко ответил вице-президенту США на его критику демократии в ЕС
18:00
Зеленский: У нас уже есть карта с количеством и типами войск партнеров, которые могут развернуть в Украине
17:55
Издевательство над дикими кабанами в Тернопольской области: обвиняемые избежали заключения из-за соглашения со следствием
17:52
ЕС смягчает правила по искусственному интеллекту для привлечения инвестиций
17:48
Лаборатории ОЗХО подтвердили, что Россия применяет против Украины запрещенное химоружие
17:34
Вице-президент США: Америка не будет помогать Европе, потому что та борется с пропагандой
17:25
Россияне расширяют плацдарм под Купянском, продвигаются и закрепляются в районе Двуречной – DeepState
Все новости...
Реклама:
Реклама: