В Николаеве от взрыва неизвестного предмета погибли 2 человека, еще 8 – ранены
Пятница, 14 февраля 2025, 15:52
В Николаеве произошел взрыв неизвестного предмета вблизи заведения питания, в результате чего погибли два человека, еще восемь пострадали
Источник: полиция Николаевской области
Дословно: "14 февраля около 14:00 на улице Пограничной вблизи заведения общественного питания прогремел взрыв неизвестного предмета".
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Детали: Сообщается, что в результате взрыва погибли два человека, еще 8 получили ранения.
Сейчас на месте происшествия работают следователи следственного управления областного главка полиции, криминалисты, взрывотехники, сотрудники СБУ, спасатели и медики.