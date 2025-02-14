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Білий дім обмежив доступ для АР, яке не називає Мексиканську затоку "Американською"

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникП'ятниця, 14 лютого 2025, 22:50
Білий дім обмежив доступ для АР, яке не називає Мексиканську затоку Американською
фото - Getty Images

Білий дім заборонив журналістам інформаційного агентства Associated Press доступ до Овального кабінету та президентського борту Air Force One через відмову використовувати позначення "Американська затока".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CNN

Деталі: AP, одне з найбільших світових інформаційних агентств, і далі використовує назву "Мексиканська затока", яку визнають усі країни світу, оскільки працює на велику кількість іноземних клієнтів.

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Але в Білому домі заявили, що це "викриває прихильність Associated Press до дезінформації".

"Хоча їхнє право на безвідповідальну і нечесну журналістику захищене Першою поправкою, вона не гарантує їм привілей безперешкодного доступу до обмежених приміщень, таких як Овальний кабінет і Air Force One", – прокоментував заступник глави Білого дому Тейлор Будович.

Він додав, що журналісти АР і далі зможуть працювати на території Білого дому. Це, наприклад, означає участь у брифінгах його речників.

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Як зазначає CNN, агентство АР було одним зі ЗМІ, які долучились до створення так званого преспулу Білого дому – його представники постійно подорожують із президентом США і діляться інформацією з рештою журналістів.

Напередодні Асоціація кореспондентів Білого дому заявила, що дії проти AP "є хрестоматійним порушенням не лише Першої поправки, але й власного указу президента про свободу слова і припинення федеральної цензури".

Міністерство внутрішніх справ США 24 січня видало розпорядження про зміну кількох географічних найменувань, зокрема Мексиканської затоки на Американську.

США
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