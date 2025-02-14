Білий дім обмежив доступ для АР, яке не називає Мексиканську затоку "Американською"
Білий дім заборонив журналістам інформаційного агентства Associated Press доступ до Овального кабінету та президентського борту Air Force One через відмову використовувати позначення "Американська затока".
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CNN
Деталі: AP, одне з найбільших світових інформаційних агентств, і далі використовує назву "Мексиканська затока", яку визнають усі країни світу, оскільки працює на велику кількість іноземних клієнтів.
Але в Білому домі заявили, що це "викриває прихильність Associated Press до дезінформації".
"Хоча їхнє право на безвідповідальну і нечесну журналістику захищене Першою поправкою, вона не гарантує їм привілей безперешкодного доступу до обмежених приміщень, таких як Овальний кабінет і Air Force One", – прокоментував заступник глави Білого дому Тейлор Будович.
Він додав, що журналісти АР і далі зможуть працювати на території Білого дому. Це, наприклад, означає участь у брифінгах його речників.
Як зазначає CNN, агентство АР було одним зі ЗМІ, які долучились до створення так званого преспулу Білого дому – його представники постійно подорожують із президентом США і діляться інформацією з рештою журналістів.
Напередодні Асоціація кореспондентів Білого дому заявила, що дії проти AP "є хрестоматійним порушенням не лише Першої поправки, але й власного указу президента про свободу слова і припинення федеральної цензури".
Міністерство внутрішніх справ США 24 січня видало розпорядження про зміну кількох географічних найменувань, зокрема Мексиканської затоки на Американську.