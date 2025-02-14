Белый дом ограничил доступ для АР, которое не называет Мексиканский залив "Американским"

Белый дом запретил журналистам информационного агентства Associated Press доступ к Овальному кабинету и президентскому борту Air Force One из-за отказа использовать обозначение "Американский залив".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на CNN

Детали: AP, одно из крупнейших мировых информационных агентств, и дальше использует название "Мексиканский залив", которое признают все страны мира, поскольку работает на большое количество иностранных клиентов.

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Но в Белом доме заявили, что это "разоблачает приверженность Associated Press к дезинформации".

"Хотя их право на безответственную и нечестную журналистику защищено Первой поправкой, она не гарантирует им привилегию беспрепятственного доступа к ограниченным помещениям, таким как Овальный кабинет и Air Force One", – прокомментировал заместитель главы Белого дома Тейлор Будович.

Он добавил, что журналисты АР и дальше смогут работать на территории Белого дома. Это, например, означает участие в брифингах его спикеров.

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Как отмечает CNN, агентство АР было одним из СМИ, которые присоединились к созданию так называемого пресс-пула Белого дома – его представители постоянно путешествуют с президентом США и делятся информацией с остальными журналистами.

Накануне Ассоциация корреспондентов Белого дома заявила, что действия против AP "являются хрестоматийным нарушением не только Первой поправки, но и собственного указа президента о свободе слова и прекращении федеральной цензуры".

Министерство внутренних дел США 24 января издало распоряжение об изменении нескольких географических наименований, в том числе Мексиканского залива на Американский.