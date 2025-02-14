Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

Белый дом ограничил доступ для АР, которое не называет Мексиканский залив "Американским"

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПятница, 14 февраля 2025, 22:50
Белый дом ограничил доступ для АР, которое не называет Мексиканский залив Американским
фото - Getty Images

Белый дом запретил журналистам информационного агентства Associated Press доступ к Овальному кабинету и президентскому борту Air Force One из-за отказа использовать обозначение "Американский залив".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на CNN

Детали: AP, одно из крупнейших мировых информационных агентств, и дальше использует название "Мексиканский залив", которое признают все страны мира, поскольку работает на большое количество иностранных клиентов.

Реклама:

Но в Белом доме заявили, что это "разоблачает приверженность Associated Press к дезинформации".

"Хотя их право на безответственную и нечестную журналистику защищено Первой поправкой, она не гарантирует им привилегию беспрепятственного доступа к ограниченным помещениям, таким как Овальный кабинет и Air Force One", – прокомментировал заместитель главы Белого дома Тейлор Будович.

Он добавил, что журналисты АР и дальше смогут работать на территории Белого дома. Это, например, означает участие в брифингах его спикеров.

РЕКЛАМА:

Как отмечает CNN, агентство АР было одним из СМИ, которые присоединились к созданию так называемого пресс-пула Белого дома – его представители постоянно путешествуют с президентом США и делятся информацией с остальными журналистами.

Накануне Ассоциация корреспондентов Белого дома заявила, что действия против AP "являются хрестоматийным нарушением не только Первой поправки, но и собственного указа президента о свободе слова и прекращении федеральной цензуры".

Министерство внутренних дел США 24 января издало распоряжение об изменении нескольких географических наименований, в том числе Мексиканского залива на Американский.

США
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
WSJ: Украина, возможно, сбила летом свой F-16 из-за "чрезмерной осторожности США"
Саудовская Аравия согласилась на проведение саммита между Трампом и Путиным на своей территории
Вэнс - Зеленскому: Мы хотим прочного мира, который не приведет к конфликту через несколько лет
Писториус резко ответил вице-президенту США на его критику демократии в ЕС
Вице-президент США: Америка не будет помогать Европе, потому что та борется с пропагандой
Правительство запретило направлять на ВВК людей с инвалидностью
Все новости...
США
Американский сенатор Грэм предлагает альтернативу вступления Украины в НАТО
Глава МИД Британии сообщил, как говорил с Вэнсом об Украине
Каллас о речи Вэнса: они пытаются поссориться с нами, а мы не хотим
Последние новости
00:34
Зеленский и Макрон обсудили гарантии безопасности и совместную стратегию для приближения мира
00:15
В Румынии ответили Вэнсу, который критикует перенос президентских выборов
23:54
боксДенис Беринчик – Кейшон Дэвис: все о бое за титул чемпиона мира
23:46
Удар России по ЧАЭС: спасатели локализовали возгорание обшивки укрытия
23:27
Генштаб: На фронте с начала суток состоялось 99 боев
23:15
Новости экономики 14 февраля: Ограничение цен на лекарства и передача полномочий КРАИЛ Минцифре
22:57
WSJ: Украина, возможно, сбила летом свой F-16 из-за "чрезмерной осторожности США"
22:50
Белый дом ограничил доступ для АР, которое не называет Мексиканский залив "Американским"
22:45
5 кризисов, которые (не)переживают отношения: разговор с психологом о трансформации любви
22:25
Лидеры Северной Европы срочно собрались на полях "Мюнхена" после заявлений Трампа
Все новости...
Реклама:
Реклама: