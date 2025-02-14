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Генштаб: На фронті від початку доби відбулось 99 боїв

Тетяна ОлійникП'ятниця, 14 лютого 2025, 23:27
Генштаб: На фронті від початку доби відбулось 99 боїв
фото - 429 оп бпс "ахіллес"

Від початку доби 14 лютого на фронті відбулось 99 бойових зіткнень, з них 33 – на Покровському напрямку.

Джерело: оперативна інформація станом на 22.00 14 лютого

Дослівно: "Сьогодні російські загарбники завдали 45 авіаційних ударів, скинули 64 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження близько тисячі дронів-камікадзе та здійснили понад чотири з половиною тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах".

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Деталі: На Харківському напрямку наші війська відбивають одну атаку противника у районі Глибокого.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в напрямках Загризового та Глушківки, де українські захисники зупинили дві ворожі атаки, ще два боєзіткнення тривають дотепер.

На Лиманському напрямку російські загарбники вісім разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Новосергіївка, Зелений Гай, Богуславка, Нове, Греківка та Колодязі. Три боєзіткнення тривають дотепер.

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На Сіверському напрямку наші захисники відбили два штурми окупаційних військ поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського та Григорівки, одне боєзіткнення досі триває.

На Краматорському напрямку тривають два ворожих штурми позицій наших захисників поблизу Часового Яру. Одне боєзіткнення Сили оборони успішно відбили.

Десять разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Торецьк, Кримське та Щербинівка.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник атакував у районах населених пунктів Зелене Поле, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новопавлівка, Успенівка, Котлине, Андріївка, Дачне, Улакли та Шевченко. Наші захисники зупинили 26 штурмових дій противника, сім боєзіткнень тривають дотепер.

На Новопавлівському напрямку ворог 13 разів намагався прорвати оборону наших захисників в районах населених пунктів Костянтинопіль та Бурлацьке.

На Гуляйпільському напрямку противник завдав авіаційного удару п’ятьма керованими бомбами по Гуляйполю.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках противник сьогодні активних дій не проводив.

На Курському напрямку з початку доби відбулося 13 боєзіткнень.

Генштаббойові діївійна
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