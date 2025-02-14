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Генштаб: На фронте с начала суток состоялось 99 боев

Татьяна ОлейникПятница, 14 февраля 2025, 23:27
Генштаб: На фронте с начала суток состоялось 99 боев
фото - 429 оп бпс "ахиллес"

С начала суток 14 февраля на фронте произошло 99 боевых столкновений, из них 33 – на Покровском направлении.

Источник: оперативная информация по состоянию на 22.00 14 февраля

Дословно: "Сегодня российские захватчики нанесли 45 авиационных ударов, сбросили 64 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения около тысячи дронов-камикадзе и осуществили более четырех с половиной тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам".

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Детали: На Харьковском направлении наши войска отражают одну атаку противника в районе Глубокого.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в направлениях Загрызово и Глушковки, где украинские защитники остановили две вражеские атаки, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении российские захватчики восемь раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Новосергиевка, Зеленый Гай, Богуславка, Новое, Грековка и Колодязи. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

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На Северском направлении наши защитники отбили два штурма оккупационных войск вблизи Белогоровки, Верхнекаменского и Григорьевки, одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Краматорском направлении продолжаются два вражеских штурма позиций наших защитников вблизи Часового Яра. Одно боестолкновение Силы обороны успешно отбили.

Десять раз россияне штурмовали позиции украинских подразделений на Торецком направлении в районах населенных пунктов Торецк, Крымское и Щербиновка.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник атаковал в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Елизаветовка, Проминь, Лисовка, Новопавловка, Успеновка, Котлино, Андреевка, Дачное, Улаклы и Шевченко. Наши защитники остановили 26 штурмовых действий противника, семь боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении враг 13 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Константинополь и Бурлацкое.

На Гуляйпольском направлении противник нанес авиационный удар пятью управляемыми бомбами по Гуляйполю.

На Ореховском и Приднепровском направлениях противник сегодня активных действий не проводил.

На Курском направлении с начала суток произошло 13 боестолкновений.

Генштаббоевые действиявойна
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