Смертельна ДТП на Київщині: одна людина загинула, троє – у лікарні

14 лютого близько 18:30 на автодорозі М-07 неподалік села Микуличі Київської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. 65-річна водійка Mercedes-Benz виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з автомобілем ВАЗ.

Джерело: ГУ Нацполіції Київської області

Деталі: За попередньою інформацією правоохоронців, водійка Mercedes-Benz не впоралася з керуванням, що призвело до лобового зіткнення з автомобілем ВАЗ.

Реклама:

Дослівно: "На жаль, 57-річний водій останнього транспортного засобу від отриманих травм загинув на місці. У салоні його автомобіля також перебували троє пасажирів, серед яких двоє підлітків. Потерпілих госпіталізовано до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості".

Фото: Нацпол

Деталі: За фактом ДТП розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років ув'язнення.