Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

Смертельное ДТП на Киевщине: один человек погиб, трое – в больнице

Иван ДьяконовСуббота, 15 февраля 2025, 02:28
Смертельное ДТП на Киевщине: один человек погиб, трое – в больнице
Фото: Нацпол

14 февраля около 18:30 на автодороге М-07 возле села Микуличи Киевской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. 65-летняя водитель Mercedes-Benz выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем ВАЗ.

Источник: ГУ Нацполиции Киевской области

Детали: По предварительной информации правоохранителей, водитель Mercedes-Benz не справилась с управлением, что привело к лобовому столкновению с автомобилем ВАЗ.

Реклама:

Дословно: "К сожалению, 57-летний водитель последнего транспортного средства от полученных травм погиб на месте. В салоне его автомобиля также находились трое пассажиров, среди которых двое подростков. Пострадавшие госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести".

Фото: Нацпол
Фото: Нацпол

Детали: По факту ДТП начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет заключения.

ДТПжертвыКиевская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский: Украине будет чрезвычайно сложно выжить без военной поддержки США
WSJ: Украина, возможно, сбила летом свой F-16 из-за "чрезмерной осторожности США"
Саудовская Аравия согласилась на проведение саммита между Трампом и Путиным на своей территории
Вэнс - Зеленскому: Мы хотим прочного мира, который не приведет к конфликту через несколько лет
Писториус резко ответил вице-президенту США на его критику демократии в ЕС
Вице-президент США: Америка не будет помогать Европе, потому что та борется с пропагандой
Все новости...
ДТП
Экс-главу Броварской РГА оштрафовали за пьяное ДТП с пострадавшими. Прокуратура подает апелляцию
Чиновник СБУ сбил ребенка в Василькове, его арестовали
На Львовщине легковушка столкнулась с маршруткой: 4 погибших
Последние новости
04:01
Зеленский: Украине будет чрезвычайно сложно выжить без военной поддержки США
03:03
Макрон: Только украинцы могут вести дискуссии о прочном и длительном мире, мы поможем
02:28
Смертельное ДТП на Киевщине: один человек погиб, трое – в больнице
01:45
Вэнс обвинил WSJ в искажении его слов об отправке американских войск в Украину
01:01
Зеленский готов встретиться с Путиным только при условии сильной позиции Украины – Ермак
00:34
Зеленский и Макрон обсудили гарантии безопасности и совместную стратегию для приближения мира
00:15
В Румынии ответили Вэнсу, который критикует перенос президентских выборов
23:54
боксДенис Беринчик – Кейшон Дэвис: все о бое за титул чемпиона мира
23:46
Удар России по ЧАЭС: спасатели локализовали возгорание обшивки укрытия
23:27
Генштаб: На фронте с начала суток состоялось 99 боев
Все новости...
Реклама:
Реклама: