Смертельное ДТП на Киевщине: один человек погиб, трое – в больнице

14 февраля около 18:30 на автодороге М-07 возле села Микуличи Киевской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. 65-летняя водитель Mercedes-Benz выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем ВАЗ.

Источник: ГУ Нацполиции Киевской области

Детали: По предварительной информации правоохранителей, водитель Mercedes-Benz не справилась с управлением, что привело к лобовому столкновению с автомобилем ВАЗ.

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Дословно: "К сожалению, 57-летний водитель последнего транспортного средства от полученных травм погиб на месте. В салоне его автомобиля также находились трое пассажиров, среди которых двое подростков. Пострадавшие госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести".

Фото: Нацпол

Детали: По факту ДТП начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет заключения.