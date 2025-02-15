Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Зеленський: Україні буде надзвичайно складно вижити без військової підтримки США

Іван Д'яконовСубота, 15 лютого 2025, 04:01
Зеленський: Україні буде надзвичайно складно вижити без військової підтримки США
Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні буде надзвичайно складно вижити без військової підтримки США – як зараз, так і після завершення війни.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю програмі Meet the Press на NBC News у кулуарах Мюнхенської конференції з питань безпеки

Деталі: За словами Зеленського, подальша військова підтримка з боку США є критично важливою для оборони України та її майбутнього. Він підкреслив, що не хоче навіть уявляти сценарій, за якого Україна залишиться без стратегічного партнерства з Вашингтоном.

Реклама:

Пряма мова: "Напевно, це буде дуже, дуже, дуже важко. І, звичайно, у всіх складних ситуаціях у вас є шанс. Але у нас буде мало шансів, дуже мало шансів вижити без підтримки Сполучених Штатів. Я думаю, що це дуже важливо, критично важливо".

Деталі: Зеленський також висловив занепокоєння, що в разі припинення військової допомоги з боку США Україна залишиться вразливою до нової масштабної атаки з боку Росії в майбутньому.

Крім того, він застеріг, що російський президент Володимир Путін не прагне закінчити війну, а хоче лише тимчасового припинення вогню, щоб перегрупувати свої війська та зняти міжнародні санкції.

РЕКЛАМА:

"Це дійсно те, чого він хоче. Він хоче зробити паузу, підготуватися, потренуватися, зняти деякі санкції через припинення вогню і так далі", – заявив Зеленський.

Зеленськийдопомога УкраїніСШАросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський: Україні буде надзвичайно складно вижити без військової підтримки США
WSJ: Україна, можливо, збила влітку свій F-16 через "надмірну обережність США"
Саудівська Аравія погодилася на проведення саміту між Трампом та Путіним на своїй території
Венс – Зеленському: Ми хочемо міцного миру, який не призведе до конфлікту через кілька років
Пісторіус різко відповів віцепрезиденту США на його критику демократії в ЄС
Віцепрезидент США: Америка не допомагатиме Європі, бо та бореться з пропагандою
Усі новини...
Макрон: Лише українці можуть вести дискусії про міцний і тривалий мир, ми допоможемо
Зеленський готовий зустрітися з Путіним лише за умов сильної позиції України – Єрмак
Академія наук погодила проект Hyperloop в Україні
Сирський: Втрати росіян на Курщині – близько 20 тисяч убитими
Останні новини
05:15
Кремль боїться, що росіяни побачать у Трампі сильного лідера – ISW
04:01
Зеленський: Україні буде надзвичайно складно вижити без військової підтримки США
03:03
Макрон: Лише українці можуть вести дискусії про міцний і тривалий мир, ми допоможемо
02:28
фотоСмертельна ДТП на Київщині: одна людина загинула, троє – у лікарні
01:45
Венс звинуватив WSJ у перекручуванні його слів про відправку американських військ в Україну
01:01
Зеленський готовий зустрітися з Путіним лише за умов сильної позиції України – Єрмак
00:34
Зеленський і Макрон обговорили гарантії безпеки та спільну стратегію для наближення миру
00:15
У Румунії відповіли Венсу, який критикує перенесення президентських виборів
23:54
боксДенис Берінчик – Кейшон Девіс: усе про бій за титул чемпіона світу
23:46
Удар Росії по ЧАЕС: рятувальники локалізували займання обшивки укриття
Усі новини...
Реклама:
Реклама: