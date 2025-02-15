Зеленський: Україні буде надзвичайно складно вижити без військової підтримки США
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні буде надзвичайно складно вижити без військової підтримки США – як зараз, так і після завершення війни.
Джерело: Зеленський в інтерв’ю програмі Meet the Press на NBC News у кулуарах Мюнхенської конференції з питань безпеки
Деталі: За словами Зеленського, подальша військова підтримка з боку США є критично важливою для оборони України та її майбутнього. Він підкреслив, що не хоче навіть уявляти сценарій, за якого Україна залишиться без стратегічного партнерства з Вашингтоном.
Пряма мова: "Напевно, це буде дуже, дуже, дуже важко. І, звичайно, у всіх складних ситуаціях у вас є шанс. Але у нас буде мало шансів, дуже мало шансів вижити без підтримки Сполучених Штатів. Я думаю, що це дуже важливо, критично важливо".
Деталі: Зеленський також висловив занепокоєння, що в разі припинення військової допомоги з боку США Україна залишиться вразливою до нової масштабної атаки з боку Росії в майбутньому.
Крім того, він застеріг, що російський президент Володимир Путін не прагне закінчити війну, а хоче лише тимчасового припинення вогню, щоб перегрупувати свої війська та зняти міжнародні санкції.
"Це дійсно те, чого він хоче. Він хоче зробити паузу, підготуватися, потренуватися, зняти деякі санкції через припинення вогню і так далі", – заявив Зеленський.