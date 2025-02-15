Зеленський: Україні буде надзвичайно складно вижити без військової підтримки США

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні буде надзвичайно складно вижити без військової підтримки США – як зараз, так і після завершення війни.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю програмі Meet the Press на NBC News у кулуарах Мюнхенської конференції з питань безпеки

Деталі: За словами Зеленського, подальша військова підтримка з боку США є критично важливою для оборони України та її майбутнього. Він підкреслив, що не хоче навіть уявляти сценарій, за якого Україна залишиться без стратегічного партнерства з Вашингтоном.

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Пряма мова: "Напевно, це буде дуже, дуже, дуже важко. І, звичайно, у всіх складних ситуаціях у вас є шанс. Але у нас буде мало шансів, дуже мало шансів вижити без підтримки Сполучених Штатів. Я думаю, що це дуже важливо, критично важливо".

Деталі: Зеленський також висловив занепокоєння, що в разі припинення військової допомоги з боку США Україна залишиться вразливою до нової масштабної атаки з боку Росії в майбутньому.

Крім того, він застеріг, що російський президент Володимир Путін не прагне закінчити війну, а хоче лише тимчасового припинення вогню, щоб перегрупувати свої війська та зняти міжнародні санкції.

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"Це дійсно те, чого він хоче. Він хоче зробити паузу, підготуватися, потренуватися, зняти деякі санкції через припинення вогню і так далі", – заявив Зеленський.