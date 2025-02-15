У Трампа розповіли, чому розмова із Зеленським була коротшою, ніж з Путіним

Державний секретар США Марко Рубіо розповів, чому розмова президента США Дональда Трампа із його українським візаві Володимиром Зеленським тривала коротше, ніж розмова Трампа з очільником Кремля Володимиром Путіним.

Джерело: Рубіо в інтерв’ю на шоу Клея Тревіса та Бака Секстона, Державний департамент США, "Європейська правда"

Деталі: Як розповів Рубіо, розмова Трампа та Зеленського, яка відбулася 12 лютого, тривала 45 хвилин.

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Водночас Трамп повідомляв, що розмова із Путіним тривала понад годину, а у Кремлі стверджували – півтори.

Відтак держсекретар США зауважив, що люди звертають увагу на те, наскільки розмова Трампа та Зеленського була коротшою.

"Різниця в тому, що з Путіним треба мати перекладачів, і це займає цілу вічність туди-сюди. Зеленський вільно розмовляє англійською, і вони можуть розмовляти і спілкуватися більш безпосередньо, і це відбувається набагато швидше", – зазначив Рубіо.

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13 лютого в Кремлі заявили, що почали підготовку переговорної групи, яка займатиметься організацією зустрічі російського правителя Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом.

Президент Трамп оголосив, що доручив держсекретареві Марко Рубіо, директору ЦРУ Джону Реткліффу, раднику з національної безпеки Майклу Волцу і спеціальному посланнику Стіву Віткоффу очолити переговори з РФ.

14 лютого Зеленський зустрівся із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом на полях Мюнхенської безпекової конференції. Тоді Венс заявив, що Вашингтон прагне досягти довготривалого врегулювання війни.