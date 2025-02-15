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ЗМІ: США пропонували Україні допомогу в обмін на 50% корисних копалин – Зеленський відмовився

Уляна Кричковська, Альона Мазуренко Субота, 15 лютого 2025, 11:55
ЗМІ: США пропонували Україні допомогу в обмін на 50% корисних копалин – Зеленський відмовився
Трамп

Адміністрація американського президента Дональда Трампа запропонувала Україні надати Сполученим Штатам 50% власності на рідкісноземельні корисні копалини країни, проте президент Володимир Зеленський відмовився підписувати документ.

Джерело: NBC News із посиланням на слова американських посадовців, "Європейська правда"

Деталі: За словами співрозмовників, адміністрація Трампа запропонувала Україні надати Сполученим Штатам 50% власності на рідкісноземельні корисні копалини країни, а також дала зрозуміти, що готова розмістити там американські війська для їхньої охорони, якщо буде укладена угода з Росією про припинення війни.

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Двоє із них зазначили, що замість того, щоб платити за корисні копалини, угода про власність стала б для України способом відшкодувати США мільярди доларів за зброю та підтримку, яку вони надали Києву з початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.

Вісім американських посадовців заявили, що міністр фінансів США Скотт Бессент представив Зеленському пропозицію щодо володіння США половиною рідкоземельних мінералів України в проєкті контракту, який він привіз на їхню зустріч 13 лютого.

Після цієї зустрічі Бессент заявив, що проєкт українсько-американської угоди про рідкоземельні корисні копалини відображає мету президента, але він не надав деталей того, що запропонувала адміністрація.

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Співрозмовники зазначили, що Зеленський відмовився підписувати документ, коли Бессент представив його під час зустрічі, заявивши, що йому потрібно вивчити його і проконсультуватися з іншими.

Український лідер заявив тоді, що він і його команда "зроблять все, щоб вивчити всі деталі документа" до прибуття в Мюнхен, де він зустрівся в п'ятницю, 14 лютого, з віце-президентом Джей Ді Венсом і держсекретарем Марко Рубіо, а також з американськими законодавцями в кулуарах конференції з глобальної безпеки.

Під час свого виступу в п'ятницю на конференції з безпеки Зеленський заявив, що його юристи розглянуть документ, який Бессент представив йому в Києві, з порадами та деякими змінами. Він назвав пропозицію меморандумом між США і Україною, а не угодою про безпеку.

За словами трьох американських посадовців, багато українських корисних копалин знаходяться на територіях, які зараз контролюються російськими військами.

Як відомо, для обговорення економічного партнерства з Україною, 13 лютого, до Києва прибув Бессент.

Тоді Зеленський заявив, що США передали Києву перший проєкт "угоди про партнерство", яка передбачає інвестиції в корисні копалини України в обмін на подальшу допомогу.

Венс і Зеленський мали 14 лютого зустрітись раніше, проте, як повідомляли в ОПУ, зустріч погодились провести у більш пізній час, щоб дати США можливість попрацювати із проєктом меморандуму щодо партнерства, який Україна допрацювала й передала американцям. 

Співрозмовник "ЄвроПравди" повідомив, що це сталося через те, що Зеленський та його американський візаві Дональд Трамп домовилися у середу, 12 лютого, що Україна допрацює проєкт меморандуму щодо партнерства і передасть його американцям. 

ЗеленськийвійнаСША
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