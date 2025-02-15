СМИ: США предлагали Украине помощь в обмен на 50% полезных ископаемых – Зеленский отказался

Администрация американского президента Дональда Трампа предложила Украине предоставить Соединенным Штатам 50% собственности на редкоземельные полезные ископаемые страны, однако президент Владимир Зеленский отказался подписывать документ.

Источник: NBC News со ссылкой на слова американских чиновников, "Европейская правда"

Детали: По словам собеседников, администрация Трампа предложила Украине предоставить Соединенным Штатам 50% собственности на редкоземельные полезные ископаемые страны, а также дала понять, что готова разместить там американские войска для их охраны, если будет заключено соглашение с Россией о прекращении войны.

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Двое из них отметили, что вместо того, чтобы платить за полезные ископаемые, соглашение о собственности стало бы для Украины способом возместить США миллиарды долларов за оружие и поддержку, которую они предоставили Киеву с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Восемь американских чиновников заявили, что министр финансов США Скотт Бессент представил Зеленскому предложение о владении США половиной редкоземельных минералов Украины в проекте контракта, который он привез на их встречу 13 февраля.

После этой встречи Бессент заявил, что проект украинско-американского соглашения о редкоземельных полезных ископаемых отражает цель президента, но он не предоставил деталей того, что предложила администрация.

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Собеседники отметили, что Зеленский отказался подписывать документ, когда Бессент представил его во время встречи, заявив, что ему нужно изучить его и проконсультироваться с другими.