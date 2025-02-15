СМИ: США предлагали Украине помощь в обмен на 50% полезных ископаемых – Зеленский отказался
Администрация американского президента Дональда Трампа предложила Украине предоставить Соединенным Штатам 50% собственности на редкоземельные полезные ископаемые страны, однако президент Владимир Зеленский отказался подписывать документ.
Источник: NBC News со ссылкой на слова американских чиновников, "Европейская правда"
Детали: По словам собеседников, администрация Трампа предложила Украине предоставить Соединенным Штатам 50% собственности на редкоземельные полезные ископаемые страны, а также дала понять, что готова разместить там американские войска для их охраны, если будет заключено соглашение с Россией о прекращении войны.
Двое из них отметили, что вместо того, чтобы платить за полезные ископаемые, соглашение о собственности стало бы для Украины способом возместить США миллиарды долларов за оружие и поддержку, которую они предоставили Киеву с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.
Восемь американских чиновников заявили, что министр финансов США Скотт Бессент представил Зеленскому предложение о владении США половиной редкоземельных минералов Украины в проекте контракта, который он привез на их встречу 13 февраля.
После этой встречи Бессент заявил, что проект украинско-американского соглашения о редкоземельных полезных ископаемых отражает цель президента, но он не предоставил деталей того, что предложила администрация.
Собеседники отметили, что Зеленский отказался подписывать документ, когда Бессент представил его во время встречи, заявив, что ему нужно изучить его и проконсультироваться с другими.