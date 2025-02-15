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Зеленський заявив, що спілкувався із Трампом щодо окупованої ЗАЕС

Уляна Кричковська, Альона Мазуренко Субота, 15 лютого 2025, 12:28
Зеленський заявив, що спілкувався із Трампом щодо окупованої ЗАЕС
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що нещодавно спілкувався зі своїм візаві Дональдом Трампом та його командою щодо ядерної енергетики та окуповану Росією Запорізьку АЕС.

Джерело: Зеленський під час свого виступу на Мюнхенській конференції у суботу, 15 лютого, "Європейська правда"

Деталі: Президент заявив, що нещодавно він говорив з Трампом та його командою про ядерну енергетику та найбільшу в Європі атомну електростанцію – "нашу Запорізьку АЕС, яка зараз окупована Росією".

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"І Росія відреагувала, відправивши безпілотник, щоб вдарити по чорнобильському саркофагу, в якому зберігається радіоактивний пил та уламки", – сказав він.

Зеленський зазначив, що у 2025 році країна, "яка навіть не була запрошена, все ж таки заявила про свою присутність". 

"У ніч перед Мюнхеном російський ударний безпілотник завдав удару по саркофагу, що накриває зруйнований четвертий реактор Чорнобильської атомної електростанції", – заявив він.

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За його словами, це був модифікований "шахед" – російський безпілотник, технологію якого Іран передав Росії, боєголовка якого несла щонайменше 50 кг вибухівки.

"Країна, яка здійснює такі атаки, не хоче миру. Вона не готується до діалогу", – наголосив він.

На тлі удару Росії по ЧАЕС очільник Міністерства закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна закликав максимізувати військову допомогу Україні. А глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас назвала російську атаку безрозсудною.

У грудні у США засудили удар російського безпілотника по автомобілю Міжнародного агентства з атомної енергії поблизу Запорізької атомної електростанції.

Загроза аварії на Запорізькій АЕС буде суворою реальністю, доки Україна не відновить контроль над нею і свою територіальну цілісність. 

ЗеленськийЗАЕСТрамп
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