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Зеленский заявил, что общался с Трампом по оккупированной ЗАЭС

Уляна Кричковская, Алена МазуренкоСуббота, 15 февраля 2025, 12:28
Зеленский заявил, что общался с Трампом по оккупированной ЗАЭС
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что недавно общался со своим визави Дональдом Трампом и его командой по ядерной энергетике и оккупированной Россией Запорожской АЭС.

Источник: Зеленский во время своего выступления на Мюнхенской конференции в субботу, 15 февраля, "Европейская правда"

Детали: Президент заявил, что недавно он говорил с Трампом и его командой о ядерной энергетике и крупнейшей в Европе атомной электростанции – "нашей Запорожской АЭС, которая сейчас оккупирована Россией".

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"И Россия отреагировала, отправив беспилотник, чтобы ударить по чернобыльскому саркофагу, в котором хранится радиоактивная пыль и обломки", – сказал он.

Зеленский отметил, что в 2025 году страна, "которая даже не была приглашена, все же заявила о своем присутствии".

"В ночь перед Мюнхеном российский ударный беспилотник нанес удар по саркофагу, который накрывает разрушенный четвертый реактор Чернобыльской атомной электростанции", – заявил он.

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По его словам, это был модифицированный "шахед" – российский беспилотник, технологию которого Иран передал России, боеголовка которого несла не менее 50 кг взрывчатки.

"Страна, которая осуществляет такие атаки, не хочет мира. Она не готовится к диалогу", – подчеркнул он.

На фоне удара России по ЧАЭС глава Министерства иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна призвал максимизировать военную помощь Украине. А глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас назвала российскую атаку безрассудной.

В декабре в США осудили удар российского беспилотника по автомобилю Международного агентства по атомной энергии вблизи Запорожской атомной электростанции.

Тсахкна заявил, что угроза аварии на Запорожской АЭС будет суровой реальностью, пока Украина не восстановит контроль над ней и свою территориальную целостность.

ЗеленскийЗАЭСТрамп
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