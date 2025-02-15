Синоптики попередили про ожеледицю на дорогах

За прогнозами синоптитиків, 16 лютого в Україні буде хмарно з проясненнями, через ожеледицю на дорогах оголовили штормове попередження.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно: "Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні.16 лютого на дорогах країни ожеледиця. І рiвень небезпечності, жовтий

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Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на дорогах".

Деталі: В неділю 16 лютого в Україні буде хмарно з проясненнями. Крім півдня та південного сходу, прогнозують невеликий сніг та ожеледицю.

Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

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Температура вночі 9-14°, в Карпатах до 17° морозу, вдень 2-7° морозу; в західних, південних областях та в Криму вночі 6-11° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.