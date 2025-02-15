Синоптики предупредили о гололедице на дорогах

По прогнозам синоптиков, 16 февраля в Украине будет облачно с прояснениями, из-за гололеда на дорогах объявили штормовое предупреждение.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно: "Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине. 16 февраля на дорогах страны гололедица. І уровень опасности, желтый

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Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта на дорогах".

Детали: В воскресенье 16 февраля в Украине будет облачно с прояснениями. Кроме юга и юго-востока, прогнозируют небольшой снег и гололед.

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

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Температура ночью 9-14°, в Карпатах до 17° мороза, днем 2-7° мороза; в западных, южных областях и в Крыму ночью 6-11° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.