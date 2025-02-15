Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

Синоптики предупредили о гололедице на дорогах

Алена МазуренкоСуббота, 15 февраля 2025, 15:12
Синоптики предупредили о гололедице на дорогах

По прогнозам синоптиков, 16 февраля в Украине будет облачно с прояснениями, из-за гололеда на дорогах объявили штормовое предупреждение.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно: "Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине. 16 февраля на дорогах страны гололедица. І уровень опасности, желтый

Реклама:

Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта на дорогах".

Детали: В воскресенье 16 февраля в Украине будет облачно с прояснениями. Кроме юга и юго-востока, прогнозируют небольшой снег и гололед.

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

РЕКЛАМА:

Температура ночью 9-14°, в Карпатах до 17° мороза, днем 2-7° мороза; в западных, южных областях и в Крыму ночью 6-11° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.

погодаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
США не считают, что мирные переговоры с Россией должны включать европейцев – Келлог
Трамп назвал "блестящей" речь своего вице-президента Вэнса в Мюнхене
Зеленский: Я готов говорить о выборах, но этого не хотят украинцы
Россия должна отвести свои войска хотя бы до линии февраля 2022 года – Зеленский
Зеленский призывает создать в ЕС собственную армию: Вооруженные силы Европы
СМИ: США предлагали Украине помощь в обмен на 50% полезных ископаемых – Зеленский отказался
Все новости...
погода
В субботу в Украине будет идти снег
В Украине прогнозируют небольшой снег с дождем
В четверг будет сухо и немного потеплеет
Последние новости
17:15
Херсонский "Днепр" разгромил "Крыжинку" в чемпионате Украины по хоккею
16:55
Зеленский поговорил с премьером Норвегии о сотрудничестве в производстве оружия
16:49
Россияне активизировали наступление на фронте: на 16 часов 176 боестолкновений
16:43
Зеленский рассказал Мелони о своих контактах с Трампом и его вице-президентом
16:35
Чем опасен низкий сахар в крови и что с этим делать
16:32
видеоВ ГСЧС рассказали о ситуации на ЧАЭС после попадания дрона: работы ведутся на высоте 100 метров
16:05
фотоВ Молдове автобус Киев-Кишинев попал в ДТП: 16 пострадавших
16:03
FT узнала, почему Украина отклонила предложение США по стратегическим металлам
15:54
фотоВ Сербии – новый масштабный протест из-за трагедии на железнодорожном вокзале
15:49
Украинский гонщик Бондарев установил личный рекорд на этапе Формулы-4
Все новости...
Реклама:
Реклама: