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Трамп назвав "чудовою" промову свого віцепрезидента Венса у Мюнхені

Ірина Кутєлєва, Альона Мазуренко Субота, 15 лютого 2025, 15:31
Трамп назвав чудовою промову свого віцепрезидента Венса у Мюнхені
Віцепрезидент США Джей Ді Венс. Фото Getty Images

Президент США Дональд Трамп схвально відгукнувся про промову свого віцепрезидента Джей Ді Венса під час Мюнхенської безпекової конференції.

Джерело: заяву американського президента наводить телеканал CNN, "Європейська правда"

Деталі: Говорячи про промову Венса у Мюнхені, Трамп сказав, що вважає її "чудовою".

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Він також переконаний, що слова віцепрезидента США "добре сприйняли".

"І я думаю, що це правда, що в Європі втрачають своє чудове право на свободу слова", – сказав Трамп.

Згодом він додав, що Європа "повинна бути обережною", і сказав, що континент "має велику імміграційну проблему".

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У своїй промові Венс, нагадаємо, звинуватив європейських лідерів у придушенні свободи слова і відмові допускати праворадикальні партії до влади.

У відповідь глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус назвав неприйнятним порівняння Венсом демократії в Європі із ладом, який панує в авторитарних режимах.

Премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре теж не погодився з критикою Європи в промові віцепрезидента США.

Знати більше: "Цінності дезінформації" та зміна влади у Європі. Мюнхенська промова Венса про нову політику США

ТрампСШАЄвропа
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