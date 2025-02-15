Трамп назвал "блестящей" речь своего вице-президента Вэнса в Мюнхене

Президент США Дональд Трамп одобрительно отозвался о речи своего вице-президента Джей Ди Вэнса во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Источник: заявление американского президента приводит телеканал CNN, "Европейская правда"

Детали: Говоря о речи Вэнса в Мюнхене, Трамп сказал, что считает ее "блестящей".

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Он также убежден, что слова вице-президента США "хорошо восприняли".

"И я думаю, что это правда, что в Европе теряют свое замечательное право на свободу слова", – сказал Трамп.

Впоследствии он добавил, что Европа "должна быть осторожной", и сказал, что континент "имеет большую иммиграционную проблему".

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В своей речи Вэнс, напомним, обвинил европейских лидеров в подавлении свободы слова и отказе допускать праворадикальные партии к власти.

В ответ глава Минобороны Германии Борис Писториус назвал неприемлемым сравнение Вэнсом демократии в Европе с порядком, который царит в авторитарных режимах.

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