У Росії повідомили про розмову Лаврова з держсекретарем США

У МЗС Росії заявили, що з ініціативи американської сторони 15 лютого відбулася телефонна розмова держсекретаря США Марка Рубіо з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.

Джерело: МЗС РФ

Деталі: Як заявили в МЗС РФ, під час розмови "окреслено обопільний настрій на взаємодію з актуальної міжнародної тематики, зокрема врегулювання довкола України, ситуації довкола Палестини і загалом на Близькому Сході та на інших регіональних напрямках".

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Зазначається, що в розвиток телефонної розмови російського правителя Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа 12 лютого глави зовнішньополітичних відомств "домовилися про підтримання каналу комунікації для розв'язання проблем, що накопичилися в російсько-американських відносинах в інтересах зняття успадкованих від попередньої адміністрації односторонніх бар'єрів на шляху взаємовигідного торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва".

Також у МЗС Росії заявили, що сторони домовилися "найближчим часом організувати зустріч експертів для узгодження конкретних кроків зі взаємного зняття перепон для роботи закордонних представництв Росії та США".

Дослівно: "С.В. Лавров і М. Рубіо підтвердили готовність спільно працювати над відновленням взаємоповажного міждержавного діалогу в руслі заданої президентами тональності. Домовилися про регулярні контакти, зокрема для підготовки російсько-американської зустрічі на вищому рівні".

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Передісторія:

12 лютого президент США Дональд Трамп поговорив з господарем Кремля Володимиром Путіним, після чого заявив, що вони з Путіним "погодилися, що хочуть зупинити мільйони смертей, що відбуваються у війні з Росією/Україною".

"Ми домовилися працювати разом, дуже тісно, зокрема відвідувати країни один одного", – додав американський президент.

Після цього Трамп подзвонив президенту України Володимиру Зеленському та обговорив подальші контакти.

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