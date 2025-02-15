Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

У Росії повідомили про розмову Лаврова з держсекретарем США

Катерина ТищенкоСубота, 15 лютого 2025, 21:00
У Росії повідомили про розмову Лаврова з держсекретарем США
Лавров і Рубіо, колаж МЗС РФ

У МЗС Росії заявили, що з ініціативи американської сторони 15 лютого відбулася телефонна розмова держсекретаря США Марка Рубіо з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.

Джерело: МЗС РФ

Деталі: Як заявили в МЗС РФ, під час розмови "окреслено обопільний настрій на взаємодію з актуальної міжнародної тематики, зокрема врегулювання довкола України, ситуації довкола Палестини і загалом на Близькому Сході та на інших регіональних напрямках".

Реклама:

Зазначається, що в розвиток телефонної розмови російського правителя Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа 12 лютого глави зовнішньополітичних відомств "домовилися про підтримання каналу комунікації для розв'язання проблем, що накопичилися в російсько-американських відносинах в інтересах зняття успадкованих від попередньої адміністрації односторонніх бар'єрів на шляху взаємовигідного торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва".

Також у МЗС Росії заявили, що сторони домовилися "найближчим часом організувати зустріч експертів для узгодження конкретних кроків зі взаємного зняття перепон для роботи закордонних представництв Росії та США".

Дослівно: "С.В. Лавров і М. Рубіо підтвердили готовність спільно працювати над відновленням взаємоповажного міждержавного діалогу в руслі заданої президентами тональності. Домовилися про регулярні контакти, зокрема для підготовки російсько-американської зустрічі на вищому рівні".

РЕКЛАМА:

Передісторія:

  • 12 лютого президент США Дональд Трамп поговорив з господарем Кремля Володимиром Путіним, після чого заявив, що вони з Путіним "погодилися, що хочуть зупинити мільйони смертей, що відбуваються у війні з Росією/Україною".
  • "Ми домовилися працювати разом, дуже тісно, зокрема відвідувати країни один одного", – додав американський президент.
  • Після цього Трамп подзвонив президенту України Володимиру Зеленському та обговорив подальші контакти.

Читайте також статтю "ЄвроПравди": "Мир" з Україною без України: про що домовилися Трамп і Путін та що це змінює на практиці

РосіяСШАЛавров
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
доповненоУ Росії повідомили про розмову Лаврова з держсекретарем США
Макрон збирає європейських лідерів, щоб обговорити дії Трампа – Сікорський
Зеленський: Я не дав згоду на підписання угоди про надра з США, вона ще не готова
NYT: США пропонують Білорусі угоду, що може зменшити вплив на неї Росії
Трамп назвав "чудовою" промову свого віцепрезидента Венса у Мюнхені
Зеленський: Я готовий говорити про вибори, але цього не хочуть українці
Усі новини...
Росія
Країни G7 домовилися пов'язати санкції проти РФ із перебігом мирних переговорів
Спецпредставник Трампа пояснив розподіл ролей у США у переговорах щодо припинення війни
Росія повинна відвести свої війська хоча б до лінії лютого 2022 року – Зеленський
Останні новини
21:00
доповненоУ Росії повідомили про розмову Лаврова з держсекретарем США
20:58
баскетболУкраїнець Лень змінив 7 команду в НБА та отримав шанс перезавантажити кар'єру в "Лейкерс"
20:49
Кратери супутника як на долоні: космічний апарат зробив фото Місяця з його орбіти
20:39
Країни G7 домовилися пов'язати санкції проти РФ із перебігом мирних переговорів
20:05
Наїзд авто на натовп у Мюнхені: у лікарі померли жінка і дворічна дитина
20:04
боксЦе можливо, але не зараз: Усик не виключає можливість другого бою проти Чісори
20:00
Зеленський поговорив із Шольцом про гарантії безпеки та роль Європи у миротворчому процесі
19:55
Глава МЗС Польщі вважає дзвінок Трампа Путіну помилкою
19:30
Зеленський про промову Венса: Союз Європи і США не можна втратити
19:14
Макрон збирає європейських лідерів, щоб обговорити дії Трампа – Сікорський
Усі новини...
Реклама:
Реклама: