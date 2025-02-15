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В России сообщили о разговоре Лаврова с госсекретарем США

Катерина ТищенкоСуббота, 15 февраля 2025, 21:00
В России сообщили о разговоре Лаврова с госсекретарем США
Лавров и Рубио, коллаж МИД РФ

В МИД России заявили, что по инициативе американской стороны 15 февраля состоялся телефонный разговор госсекретаря США Марка Рубио с российского министра иностранных дел Сергей Лаврова.

Источник: МИД РФ

Детали: Как заявили в МИД РФ, в ходе разговора "обозначен обоюдный настрой на взаимодействие по актуальной международной тематике, в том числе урегулированию вокруг Украины, ситуации вокруг Палестины и в целом на Ближнем Востоке и на других региональных направлениях".

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Отмечается, что в развитие телефонного разговора российского правителя Владимира Путина и президента США Дональда Трампа 12 февраля главы внешнеполитических ведомств "условились о поддержании канала коммуникации для решения накопившихся проблем в российско-американских отношениях в интересах снятия унаследованных от прежней администрации односторонних барьеров на пути взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества".

Также в МИД России заявили, что стороны договорились "в самое ближайшее время организовать встречу экспертов для согласования конкретных шагов по взаимному снятию препон для работы загранпредставительств России и США".

Дословно: "С.В. Лавров и М. Рубио подтвердили готовность совместно работать над восстановлением взаимоуважительного межгосударственного диалога в русле заданной президентами тональности. Договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки российско-американской встречи на высшем уровне".

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Предыстория:

  • 12 февраля президент США Дональд Трамп поговорил с хозяином Кремля Владимиром Путиным, после чего заявил, что они с Путиным "согласились, что хотят остановить миллионы смертей, происходящих в войне с Россией/Украиной".
  • "Мы договорились работать вместе, очень тесно, в частности посещать страны друг друга", – добавил американский президент.
  • После этого Трамп позвонил Владимиру Зеленскому и обсудил дальнейшие контакты.

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РосcияСШАЛавров
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