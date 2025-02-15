Посадовці адміністрації Трампа їдуть на переговори з РФ і Україною до Саудівської Аравії – ЗМІ
За даними Politico, високопосадовці адміністрації Трампа вирушають до Саудівської Аравії, щоб розпочати мирні переговори з російськими та українськими переговірниками.
Джерело: Politico з посиланням на конгресмена-республіканця Майка Маккола та двох американських чиновників, Bloomberg із посиланням на джерела
Деталі: Як пише Politico, радник Трампа з національної безпеки Майк Волц приєднається до держсекретаря Марко Рубіо і посланника президента на Близькому Сході Стіва Віткоффа найближчими днями, щоб розпочати переговори про припинення війни.
Водночас, за словами посадовців, на переговорах не буде спеціального представника Трампа на переговорах між Україною та Росією, генерала у відставці Кіта Келлога.
Чиновники також повідомили, що не планується участь у переговорах представників інших великих європейських держав.
Майк Маккол, республіканський законодавець з Техасу, підтвердив плани Волца і Віткоффа приєднатися до Рубіо в Саудівській Аравії для початку переговорів між двома ворогуючими сторонами у коментарі Politico в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки.
Двоє американських чиновників, які побажали залишитися анонімними, підтвердили ці плани, але не розкрили інших деталей щодо зустрічей, зокрема, хто з українських чи російських переговірників братиме в них участь. Речник українського уряду та Державного департаменту не відповіли на запит про коментарі.
Разом з тим, Bloomberg повідомляє, що високопосадовці зі США та Росії зустрінуться наступного тижня в Саудівській Аравії, щоб прокласти шлях до потенційного саміту лідерів наприкінці місяця для обговорення припинення війни в Україні.
Деталі зустрічі та список учасників все ще опрацьовуються, але люди, поінформовані про плани, кажуть, що група, ймовірно, складатиметься з радників з питань національної безпеки. За словами однієї з осіб, метою є призначити дату зустрічі до початку священного місяця Рамадан у березні.
За словами іншого чиновника, який говорив на умовах анонімності, більшість європейців поки що не були проінформовані про переговори.
"І хоча очікується, що офіційні особи з України будуть присутні, вони також, схоже, не повністю в курсі підготовки", - йдеться в матеріалі.
Президент України Володимир Зеленський 15 лютого заявив, що йому нічого не відомо про запрошення до Саудівської Аравії, і висловив стурбованість тим, що план був розроблений поза контролем Києва.
За словами джерел видання, влада Саудівської Аравії запросила представників США, Росії та України на зустріч в Ер-Ріяді. Переговори скликає радник з національної безпеки Саудівської Аравії Мусаед аль-Айбан. Однак джерело додало, що плани можуть змінитися в останню хвилину.
Передісторія:
- 13 лютого в Кремлі заявили, що почали підготовку переговорної групи, яка займатиметься організацією зустрічі російського правителя Владіміра Путіна з президентом США Дональдом Трампом.
- Президент Трамп оголосив, що доручив держсекретареві Марко Рубіо, директору ЦРУ Джону Реткліффу, раднику з національної безпеки Майклу Волцу і спеціальному посланнику Стіву Віткоффу очолити переговори з РФ.
- Як писав Bloomberg, лідер Росії Володимир Путін збирає команду важковаговиків з десятиліттями досвіду ведення переговорів на високому рівні для взаємодії з представниками президента США, який домагається укладення угоди про припинення війни Росії в Україні.