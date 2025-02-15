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Посадовці адміністрації Трампа їдуть на переговори з РФ і Україною до Саудівської Аравії – ЗМІ

Катерина ТищенкоСубота, 15 лютого 2025, 21:47
Посадовці адміністрації Трампа їдуть на переговори з РФ і Україною до Саудівської Аравії – ЗМІ
Майк Волц, фото Getty Images

За даними Politico, високопосадовці адміністрації Трампа вирушають до Саудівської Аравії, щоб розпочати мирні переговори з російськими та українськими переговірниками.

Джерело: Politico з посиланням на конгресмена-республіканця Майка Маккола та двох американських чиновників, Bloomberg із посиланням на джерела

Деталі: Як пише Politico, радник Трампа з національної безпеки Майк Волц приєднається до держсекретаря Марко Рубіо і посланника президента на Близькому Сході Стіва Віткоффа найближчими днями, щоб розпочати переговори про припинення війни.

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Водночас, за словами посадовців, на переговорах не буде спеціального представника Трампа на переговорах між Україною та Росією, генерала у відставці Кіта Келлога.

Чиновники також повідомили, що не планується участь у переговорах представників інших великих європейських держав.

Майк Маккол, республіканський законодавець з Техасу, підтвердив плани Волца і Віткоффа приєднатися до Рубіо в Саудівській Аравії для початку переговорів між двома ворогуючими сторонами у коментарі Politico в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки.

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Двоє американських чиновників, які побажали залишитися анонімними, підтвердили ці плани, але не розкрили інших деталей щодо зустрічей, зокрема, хто з українських чи російських переговірників братиме в них участь. Речник українського уряду та Державного департаменту не відповіли на запит про коментарі.

Разом з тим, Bloomberg повідомляє, що високопосадовці зі США та Росії зустрінуться наступного тижня в Саудівській Аравії, щоб прокласти шлях до потенційного саміту лідерів наприкінці місяця для обговорення припинення війни в Україні.

Деталі зустрічі та список учасників все ще опрацьовуються, але люди, поінформовані про плани, кажуть, що група, ймовірно, складатиметься з радників з питань національної безпеки. За словами однієї з осіб, метою є призначити дату зустрічі до початку священного місяця Рамадан у березні.

За словами іншого чиновника, який говорив на умовах анонімності, більшість європейців поки що не були проінформовані про переговори.

"І хоча очікується, що офіційні особи з України будуть присутні, вони також, схоже, не повністю в курсі підготовки", - йдеться в матеріалі.

Президент України Володимир Зеленський 15 лютого заявив, що йому нічого не відомо про запрошення до Саудівської Аравії, і висловив стурбованість тим, що план був розроблений поза контролем Києва.

За словами джерел видання, влада Саудівської Аравії запросила представників США, Росії та України на зустріч в Ер-Ріяді. Переговори скликає радник з національної безпеки Саудівської Аравії Мусаед аль-Айбан. Однак джерело додало, що плани можуть змінитися в останню хвилину.

Передісторія:

  • 13 лютого в Кремлі заявили, що почали підготовку переговорної групи, яка займатиметься організацією зустрічі російського правителя Владіміра Путіна з президентом США Дональдом Трампом.
  • Президент Трамп оголосив, що доручив держсекретареві Марко Рубіо, директору ЦРУ Джону Реткліффу, раднику з національної безпеки Майклу Волцу і спеціальному посланнику Стіву Віткоффу очолити переговори з РФ.
  • Як писав Bloomberg, лідер Росії Володимир Путін збирає команду важковаговиків з десятиліттями досвіду ведення переговорів на високому рівні для взаємодії з представниками президента США, який домагається укладення угоди про припинення війни Росії в Україні.

СШАРосіяпереговориСаудівська Аравія
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