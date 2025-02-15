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Чиновники администрации Трампа едут на переговоры с РФ и Украиной в Саудовскую Аравию – СМИ

Катерина ТищенкоСуббота, 15 февраля 2025, 21:47
Чиновники администрации Трампа едут на переговоры с РФ и Украиной в Саудовскую Аравию – СМИ
Майк Волц, фото Getty Images

По данным Politico, высокопоставленные чиновники администрации Трампа отправляются в Саудовскую Аравию, чтобы начать мирные переговоры с российскими и украинскими переговорщиками.

Источник: Politico со ссылкой на конгрессмена-республиканца Майка Маккола и двух американских чиновников, Bloomberg со ссылкой на источники

Детали: Как пишет Politico, советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц присоединится к госсекретарю Марко Рубио и посланнику президента на Ближнем Востоке Стиву Уиткоффу в ближайшие дни, чтобы начать переговоры о прекращении войны.

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В то же время, по словам чиновников, на переговорах не будет специального представителя Трампа на переговорах между Украиной и Россией, генерала в отставке Кита Келлога.

Чиновники также сообщили, что не планируется участие в переговорах представителей других крупных европейских государств.

Майк Маккол, республиканский законодатель из Техаса, подтвердил планы Волца и Виткоффа присоединиться к Рубио в Саудовской Аравии для начала переговоров между двумя враждующими сторонами в комментарии Politico в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

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Двое американских чиновников, которые пожелали остаться анонимными, подтвердили эти планы, но не раскрыли других деталей относительно встреч, в частности, кто из украинских или российских переговорщиков будет в них участвовать. Представитель украинского правительства и Государственного департамента не ответили на запрос о комментариях.

Вместе с тем, Bloomberg сообщает, что чиновники из США и России встретятся на следующей неделе в Саудовской Аравии, чтобы проложить путь к потенциальному саммиту лидеров в конце месяца для обсуждения прекращения войны в Украине.

Детали встречи и список участников все еще прорабатываются, но люди, осведомленные о планах, говорят, что группа, вероятно, будет состоять из советников по вопросам национальной безопасности. По словам одного из лиц, целью является назначить дату встречи до начала священного месяца Рамадан в марте.

По словам другого чиновника, который говорил на условиях анонимности, большинство европейцев пока не были проинформированы о переговорах.

"И хотя ожидается, что официальные лица из Украины будут присутствовать, они также, похоже, не полностью в курсе подготовки", - говорится в материале.

Президент Украины Владимир Зеленский 15 февраля заявил, что ему ничего не известно о приглашении в Саудовскую Аравию, и выразил обеспокоенность тем, что план был разработан вне контроля Киева.

По словам источников издания, власти Саудовской Аравии пригласили представителей США, России и Украины на встречу в Эр-Рияде. Переговоры созывает советник по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаед аль-Айбан. Однако источник добавил, что планы могут измениться в последнюю минуту.

Предыстория:

  • 13 февраля в Кремле заявили, что начали подготовку переговорной группы, которая будет заниматься организацией встречи российского правителя Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.
  • Президент Трамп объявил, что поручил госсекретарю Марко Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по национальной безопасности Майклу Волцу и специальному посланнику Стиву Уиткоффу возглавить переговоры с РФ.
  • Как писал Bloomberg, лидер России Владимир Путин собирает команду тяжеловесов с десятилетиями опыта ведения переговоров на высоком уровне для взаимодействия с представителями президента США, который добивается заключения соглашения о прекращении войны России в Украине.

СШАРосcияпереговорыСаудовская Аравия
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