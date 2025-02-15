Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Росіяни у 2,5 рази збільшили кількість атак на фронті – Генштаб

Катерина ТищенкоСубота, 15 лютого 2025, 22:43
Росіяни у 2,5 рази збільшили кількість атак на фронті – Генштаб
фото Генштабу ЗСУ

Російські війська 15 лютого значно активізували атаки на фронті, станом на 22 годину відбулося 250 бойових зіткнень, найбільше з них на Покровському напрямку – 67.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22 годину

Дослівно: "У порівнянні з минулою добою противник значно активізував зусилля, загальна кількість штурмових дій збільшилася у два з половиною рази, з найбільшою активністю на Покровському напрямку".

Реклама:

Деталі: Загарбники завдали по території України 33 авіаційних ударів, застосували 47 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження понад 500 дронів-камікадзе та здійснили близько чотирьох тисяч обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах. 

На Харківському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції українських підрозділів у районах Вовчанська, Тихого та в напрямку Козачої Лопані. Бій триває в районі Вовчанська, ситуація контрольована.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Дворічна, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Колісниківка, Лозова та в напрямку Новоосинового, де українські захисники зупинили 26 ворожих атак, ще 11 боєзіткнень тривають.

РЕКЛАМА:

На Лиманському напрямку російські загарбники 26 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Зелений Гай, Новоєгорівка, Греківка, Колодязі, Ямполівка, Терни, Торське та Діброва. Шість боєзіткнень тривають дотепер.

П’ять ворожих штурмів відбили українські захисники на Сіверському напрямку, ще п’ять боєзіткнень тривають дотепер, окупанти намагаються просуватись в районах Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку ворог штурмував позиції захисників поблизу Предтечиного, Ступочок, Білої Гори та в районі Часового Яру. Сили оборони відбили 24 атаки загарбників, п’ять боєзіткнень продовжуються.

Сімнадцять разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку в районах Торецька, Диліївки та Кримського, на даний час тривають два боєзіткнення.

На Покровському напрямку від початку цієї доби окупанти 67 разів намагались просунутись на позиції українських підрозділів, противник атакував у районах населених пунктів Зелене Поле, Тарасівка, Водяне Друге, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Шевченко, Піщане, Котлине, Удачне, Надіївка, Андріївка та Удачне. Захисники зупинили 47 штурмову дію противника. Бої тривають у двадцяти локаціях.

У суботу на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 536 окупантів, з них 261 – безповоротно. Також українські воїни знищили 23 бойові броньовані машини, чотири одиниці автомобільної техніки, один засіб РЕБ та два мотоцикли. До того ж пошкодили три танки, десять бойових броньованих машин, чотири автомобілі та артилерійську систему росіян. 

На Новопавлівському напрямку ворог 24 рази намагався прорвати оборону захисників у районах Зеленівки, Розливу, Нового Комара, Новосілки та Великої Новосілки. Чотирнадцять боєзіткнень не вщухають до цього часу. 

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції захисників в напрямку Новоандріївки, успіху не мав.

На Придніпровському напрямку українські війська відбили вісім безрезультатних спроб противника атакувати їхні позиції.

На Курському напрямку загарбник з початку доби дев’ять разів вдавався до наступальних дій, всі атаки ворога відбито.

Генштабвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновленоДержсекретар США поговорив із Лавровим
Посадовці адміністрації Трампа їдуть на переговори з РФ і Україною до Саудівської Аравії – ЗМІ
Макрон збирає європейських лідерів, щоб обговорити дії Трампа – Сікорський
NYT: США пропонують Білорусі угоду, що може зменшити вплив на неї Росії
Трамп назвав "чудовою" промову свого віцепрезидента Венса у Мюнхені
Зеленський: Я готовий говорити про вибори, але цього не хочуть українці
Усі новини...
Генштаб
Росіяни активізували наступ на фронті: на 16 годину 176 боєзіткнень
За добу Сили оборони України знищили 1180 окупантів – Генштаб
Генштаб: На фронті від початку доби відбулось 99 боїв
Останні новини
23:06
Фінляндія здолала в овертаймі Швецію на Турнірі чотирьох націй з хокею
23:00
Знову трагедія: на Одещині загинули троє дітей, які провалились під лід
22:43
Росіяни у 2,5 рази збільшили кількість атак на фронті – Генштаб
22:42
"Щастя – бачити сина здоровим". Як це – лікувати дитину від раку в умовах війни
22:34
оновленоДержсекретар США поговорив із Лавровим
22:23
Зеленський: Ми почали роботу з командою Трампа й уже відчуваємо, що успіх можливий
21:47
Посадовці адміністрації Трампа їдуть на переговори з РФ і Україною до Саудівської Аравії – ЗМІ
20:58
баскетболУкраїнець Лень змінив 7 команду в НБА та отримав шанс перезавантажити кар'єру в "Лейкерс"
20:49
Кратери супутника як на долоні: космічний апарат зробив фото Місяця з його орбіти
20:39
Країни G7 домовилися пов'язати санкції проти РФ із перебігом мирних переговорів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: