Россияне в 2,5 раза увеличили количество атак на фронте – Генштаб

Российские войска 15 февраля значительно активизировали атаки на фронте, по состоянию на 22 часа произошло 250 боевых столкновений, больше всего из них на Покровском направлении – 67.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Дословно: "По сравнению с прошлыми сутками противник значительно активизировал усилия, общее количество штурмовых действий увеличилось в два с половиной раза, с наибольшей активностью на Покровском направлении".

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Детали: Захватчики нанесли по территории Украины 33 авиационных ударов, применили 47 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения более 500 дронов-камикадзе и осуществили около четырех тысяч обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении противник пять раз штурмовал позиции украинских подразделений в районах Волчанска, Тихого и в направлении Казачьей Лопани. Бой продолжается в районе Волчанска, ситуация контролируемая.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Двуречная, Петропавловка, Степная Новоселовка, Колесниковка, Лозовая и в направлении Новоосиново, где украинские защитники остановили 26 вражеских атак, еще 11 боестолкновений продолжаются.

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На Лиманском направлении российские захватчики 26 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Новоегоровка, Грековка, Колодязи, Ямполовка, Терны, Торское и Диброва. Шесть боестолкновений продолжаются до сих пор.

Пять вражеских штурмов отбили украинские защитники на Северском направлении, еще пять боестолкновений продолжаются до сих пор, оккупанты пытаются продвигаться в районах Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении враг штурмовал позиции защитников вблизи Предтечино, Ступочек, Белой Горы и в районе Часового Яра. Силы обороны отбили 24 атаки захватчиков, пять боестолкновений продолжаются.

Семнадцать раз россияне штурмовали позиции украинских подразделений на Торецком направлении в районах Торецка, Дилиевки и Крымского, в настоящее время продолжаются два боестолкновения.

На Покровском направлении с начала этих суток оккупанты 67 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений, противник атаковал в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Тарасовка, Водяное Второе, Миролюбовка, Елизаветовка, Проминь, Лисовка, Даченское, Шевченко, Песчаное, Котлино, Удачное, Надиевка, Андреевка и Удачное. Защитники остановили 47 штурмовое действие противника. Бои продолжаются в двадцати локациях.

В субботу на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 536 оккупантов, из них 261 – безвозвратно. Также украинские воины уничтожили 23 боевые бронированные машины, четыре единицы автомобильной техники, одно средство РЭБ и два мотоцикла. К тому же повредили три танка, десять боевых бронированных машин, четыре автомобиля и артиллерийскую систему россиян.

На Новопавловском направлении враг 24 раза пытался прорвать оборону защитников в районах Зеленовки, Разлива, Нового Комара, Новоселки и Большой Новоселки. Четырнадцать боестолкновений не утихают до сих пор.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции защитников в направлении Новоандреевки, успеха не имел.

На Приднепровском направлении украинские войска отбили восемь безрезультатных попыток противника атаковать их позиции.

На Курском направлении захватчик с начала суток девять раз прибегал к наступательным действиям, все атаки врага отбиты.