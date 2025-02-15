Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

Россияне в 2,5 раза увеличили количество атак на фронте – Генштаб

Катерина ТищенкоСуббота, 15 февраля 2025, 22:43
Россияне в 2,5 раза увеличили количество атак на фронте – Генштаб
фото Генштаба ВСУ

Российские войска 15 февраля значительно активизировали атаки на фронте, по состоянию на 22 часа произошло 250 боевых столкновений, больше всего из них на Покровском направлении – 67.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Дословно: "По сравнению с прошлыми сутками противник значительно активизировал усилия, общее количество штурмовых действий увеличилось в два с половиной раза, с наибольшей активностью на Покровском направлении".

Реклама:

Детали: Захватчики нанесли по территории Украины 33 авиационных ударов, применили 47 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения более 500 дронов-камикадзе и осуществили около четырех тысяч обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам. 

На Харьковском направлении противник пять раз штурмовал позиции украинских подразделений в районах Волчанска, Тихого и в направлении Казачьей Лопани. Бой продолжается в районе Волчанска, ситуация контролируемая.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Двуречная, Петропавловка, Степная Новоселовка, Колесниковка, Лозовая и в направлении Новоосиново, где украинские защитники остановили 26 вражеских атак, еще 11 боестолкновений продолжаются.

РЕКЛАМА:

На Лиманском направлении российские захватчики 26 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Новоегоровка, Грековка, Колодязи, Ямполовка, Терны, Торское и Диброва. Шесть боестолкновений продолжаются до сих пор.

Пять вражеских штурмов отбили украинские защитники на Северском направлении, еще пять боестолкновений продолжаются до сих пор, оккупанты пытаются продвигаться в районах Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении враг штурмовал позиции защитников вблизи Предтечино, Ступочек, Белой Горы и в районе Часового Яра. Силы обороны отбили 24 атаки захватчиков, пять боестолкновений продолжаются.

Семнадцать раз россияне штурмовали позиции украинских подразделений на Торецком направлении в районах Торецка, Дилиевки и Крымского, в настоящее время продолжаются два боестолкновения.

На Покровском направлении с начала этих суток оккупанты 67 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений, противник атаковал в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Тарасовка, Водяное Второе, Миролюбовка, Елизаветовка, Проминь, Лисовка, Даченское, Шевченко, Песчаное, Котлино, Удачное, Надиевка, Андреевка и Удачное. Защитники остановили 47 штурмовое действие противника. Бои продолжаются в двадцати локациях.

В субботу на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 536 оккупантов, из них 261 – безвозвратно. Также украинские воины уничтожили 23 боевые бронированные машины, четыре единицы автомобильной техники, одно средство РЭБ и два мотоцикла. К тому же повредили три танка, десять боевых бронированных машин, четыре автомобиля и артиллерийскую систему россиян. 

На Новопавловском направлении враг 24 раза пытался прорвать оборону защитников в районах Зеленовки, Разлива, Нового Комара, Новоселки и Большой Новоселки. Четырнадцать боестолкновений не утихают до сих пор. 

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции защитников в направлении Новоандреевки, успеха не имел.

На Приднепровском направлении украинские войска отбили восемь безрезультатных попыток противника атаковать их позиции.

На Курском направлении захватчик с начала суток девять раз прибегал к наступательным действиям, все атаки врага отбиты.

Генштабвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
На фронте 15 февраля был самый тяжелый день в 2025 году – DeepState
обновленоГоссекретарь США поговорил с Лавровым
Макрон собирает европейских лидеров, чтобы обсудить действия Трампа – Сикорский
NYT: США предлагают Беларуси сделку, которая может уменьшить влияние на нее России
Трамп назвал "блестящей" речь своего вице-президента Вэнса в Мюнхене
Зеленский: Я готов говорить о выборах, но этого не хотят украинцы
Все новости...
Генштаб
Россияне активизировали наступление на фронте: на 16 часов 176 боестолкновений
За сутки Силы обороны Украины уничтожили 1180 оккупантов – Генштаб
Генштаб: На фронте с начала суток состоялось 99 боев
Последние новости
00:22
Глава МИД Польши: Справедливый мир для Украины возможен в среднесрочной перспективе
23:54
Зеленский обсудил с Мерцом поддержку Украины
23:17
На фронте 15 февраля был самый тяжелый день в 2025 году – DeepState
23:06
Финляндия одолела в овертайме Швецию на Турнире четырех наций по хоккею
23:00
Опять трагедия: в Одесской области погибли трое детей, которые провалились под лед
22:43
Россияне в 2,5 раза увеличили количество атак на фронте – Генштаб
22:42
"Счастье - видеть сына здоровым". Как это – лечить ребенка от рака в условиях войны
22:34
обновленоГоссекретарь США поговорил с Лавровым
22:23
Зеленский: Мы начали работу с командой Трампа и уже чувствуем, что успех возможен
21:47
Чиновники администрации Трампа едут на переговоры с РФ и Украиной в Саудовскую Аравию – СМИ
Все новости...
Реклама:
Реклама: