Нічна атака БпЛА на Київщину: пошкоджено приватні будинки, палало приміщення виробництва

У ніч на 16 лютого російські загарбники в черговий раз атакували Київщину за допомогою БпЛА, тривога тривала понад 5 годин. В області працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі.

Джерело: Київська ОВА у Telegram, ДСНС у Telegram

Дослівно: "Внаслідок ворожої атаки у Бориспільському районі сталося загоряння та руйнування покрівлі складського приміщення виробництва. Пожежа оперативно ліквідована. Також пошкоджений один приватний будинок.

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У Броварському районі пошкоджено шість приватних будинків. У них вибиті вікна, пошкоджено покрівлю, посічений фасад".

Деталі: Повідомляється, що постраждалих серед населення немає, також не зафіксовано влучань в об’єкти критичної інфраструктури.

Внаслідок ворожої атаки у Бориспільському районі сталося загоряння та руйнування покрівлі складського приміщення виробництва. Пожежа оперативно ліквідована. Також пошкоджений один приватний будинок.

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Оперативні служби продовжують роботи з фіксації наслідків ворожої атаки. "Усім людям, чиє житло постраждало, буде надана необхідна допомога",- повідомили в ОВА.