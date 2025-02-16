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Ночная атака БпЛА на Киевщину: повреждены частные дома, горело помещение производства

Станислав ПогориловВоскресенье, 16 февраля 2025, 08:55
Ночная атака БпЛА на Киевщину: повреждены частные дома, горело помещение производства
Фото: ГСЧС

В ночь на 16 февраля российские захватчики в очередной раз атаковали Киевщину с помощью БпЛА, тревога длилась более 5 часов. В области работали силы ПВО, есть сбитые вражеские цели.

Источник: Киевская ОВА в Telegram, ГСЧС в Telegram

Дословно: "В результате вражеской атаки в Бориспольском районе произошло возгорание и разрушение кровли складского помещения производства. Пожар оперативно ликвидирован. Также поврежден один частный дом.

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В Броварском районе повреждены шесть частных домов. В них выбиты окна, повреждена кровля, посечен фасад".

 

Детали: Сообщается, что пострадавших среди населения нет, также не зафиксировано попаданий в объекты критической инфраструктуры.

 

В результате вражеской атаки в Бориспольском районе произошло возгорание и разрушение кровли складского помещения производства. Пожар оперативно ликвидирован. Также поврежден один частный дом.

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Оперативные службы продолжают работы по фиксации последствий вражеской атаки. "Всем людям, чье жилье пострадало, будет оказана необходимая помощь",- сообщили в ОВА.

Киевская областьвойнароссийско-украинская война
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