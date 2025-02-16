Ночная атака БпЛА на Киевщину: повреждены частные дома, горело помещение производства
В ночь на 16 февраля российские захватчики в очередной раз атаковали Киевщину с помощью БпЛА, тревога длилась более 5 часов. В области работали силы ПВО, есть сбитые вражеские цели.
Источник: Киевская ОВА в Telegram, ГСЧС в Telegram
Дословно: "В результате вражеской атаки в Бориспольском районе произошло возгорание и разрушение кровли складского помещения производства. Пожар оперативно ликвидирован. Также поврежден один частный дом.
В Броварском районе повреждены шесть частных домов. В них выбиты окна, повреждена кровля, посечен фасад".
Детали: Сообщается, что пострадавших среди населения нет, также не зафиксировано попаданий в объекты критической инфраструктуры.
В результате вражеской атаки в Бориспольском районе произошло возгорание и разрушение кровли складского помещения производства. Пожар оперативно ликвидирован. Также поврежден один частный дом.
Оперативные службы продолжают работы по фиксации последствий вражеской атаки. "Всем людям, чье жилье пострадало, будет оказана необходимая помощь",- сообщили в ОВА.