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Холодний душ від США, санкції РНБО та скандальні закупівлі для ХАЕС? – УП Тиждень

Українська правда, Станіслав ПогоріловНеділя, 16 лютого 2025, 14:11
Холодний душ від США, санкції РНБО та скандальні закупівлі для ХАЕС? – УП Тиждень
Фото: колаж"Української правди"

Новий випуск програми УП ТИЖДЕНЬ з Тетяною Даниленко.

Розкажемо про:

  • Про атмосферу Мюнхенської безпекової конференції говоримо з Євгенією Кравчук, депутаткою від фракції "Слуга народу".
  • Які зміни відбулись протягом тижня на фронті? - про це поговорили з Романом Погорілим, засновником та аналітиком DeepStateUa
  • Нобелівська премія чи золота малина? США розпочали торги за мир.
  • Росіяни пробили купол ЧАЕС і сповільнились на фронті. Як вони будуть підвищувати ставки?
  • Санкції проти Порошенка, відправлення Наєва і Шабуніна на фронт.
  • Малюк піймав щура, скільки їх ще?
  • Енергоатом купить у болгар російські реактори для Хмельницької АЕС.
  • Україна хоче омолодити армію. Чи спрацює цей план?

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СШАРНБОАЕС
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