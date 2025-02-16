Холодний душ від США, санкції РНБО та скандальні закупівлі для ХАЕС? – УП Тиждень
Неділя, 16 лютого 2025, 14:11
Новий випуск програми УП ТИЖДЕНЬ з Тетяною Даниленко.
Розкажемо про:
- Про атмосферу Мюнхенської безпекової конференції говоримо з Євгенією Кравчук, депутаткою від фракції "Слуга народу".
- Які зміни відбулись протягом тижня на фронті? - про це поговорили з Романом Погорілим, засновником та аналітиком DeepStateUa
- Нобелівська премія чи золота малина? США розпочали торги за мир.
- Росіяни пробили купол ЧАЕС і сповільнились на фронті. Як вони будуть підвищувати ставки?
- Санкції проти Порошенка, відправлення Наєва і Шабуніна на фронт.
- Малюк піймав щура, скільки їх ще?
- Енергоатом купить у болгар російські реактори для Хмельницької АЕС.
- Україна хоче омолодити армію. Чи спрацює цей план?
Реклама: