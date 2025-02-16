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Холодный душ от США, санкции СНБО и скандальные закупки для ХАЭС? – УП Неделя

Украинская правда, Станислав ПогориловВоскресенье, 16 февраля 2025, 14:11
Холодный душ от США, санкции СНБО и скандальные закупки для ХАЭС? – УП Неделя
Фото: коллаж "Украинской правды"

Новый выпуск программы УП НЕДЕЛЯ с Татьяной Даниленко.

Расскажем о:

  • Об атмосфере Мюнхенской конференции по безопасности говорим с Евгенией Кравчук, депутатом от фракции "Слуга народа".
  • Какие изменения произошли в течение недели на фронте - об этом поговорили с Романом Погорелым, основателем и аналитиком DeepStateUa
  • Нобелевская премия или золотая малина? США начали торги за мир.
  • Россияне пробили купол ЧАЭС и замедлились на фронте. Как они будут повышать ставки?
  • Санкции против Порошенко, отправка Наева и Шабунина на фронт.
  • Малыш поймал крысу, сколько их еще?
  • Энергоатом купит у болгар российские реакторы для Хмельницкой АЭС.
  • Украина хочет омолодить армию. Сработает ли этот план?

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