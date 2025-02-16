Холодный душ от США, санкции СНБО и скандальные закупки для ХАЭС? – УП Неделя
Воскресенье, 16 февраля 2025, 14:11
Новый выпуск программы УП НЕДЕЛЯ с Татьяной Даниленко.
Расскажем о:
- Об атмосфере Мюнхенской конференции по безопасности говорим с Евгенией Кравчук, депутатом от фракции "Слуга народа".
- Какие изменения произошли в течение недели на фронте - об этом поговорили с Романом Погорелым, основателем и аналитиком DeepStateUa
- Нобелевская премия или золотая малина? США начали торги за мир.
- Россияне пробили купол ЧАЭС и замедлились на фронте. Как они будут повышать ставки?
- Санкции против Порошенко, отправка Наева и Шабунина на фронт.
- Малыш поймал крысу, сколько их еще?
- Энергоатом купит у болгар российские реакторы для Хмельницкой АЭС.
- Украина хочет омолодить армию. Сработает ли этот план?
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