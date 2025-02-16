Лідерка ультраправих Німеччини заявила, що хоче дуже добрих відносин з РФ

Лідерка ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Аліса Вайдель, якій прогнозують друге місце на парламентських виборах 23 лютого, заявила, що її політсила прагне "мати дуже добрі відносини" з великими державами – зокрема, з Росією.

Джерело: Вайдель у інтерв’ю виданню Bild, передає "Європейська правда"

Деталі: Вайдель відповідала на запитання про те, чому "Альтернатива для Німеччини" прагне налагодити співпрацю з Росією у той час, як та погрожує Німеччині військовими діями.

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Пряма мова: "Ми хочемо мати дуже добрі відносини з нашими європейськими сусідами… Але ми також хочемо мати дуже добрі відносини з великими державами. Це стосується і Росії… Ми хочемо покласти край політиці санкцій, яка передусім завдає шкоди нашій країні. У нас найвищі ціни на енергоносії у світі. Ми більше не конкурентоспроможні".

Більше деталей: Вона поскаржилась, що німецький уряд протягом трьох останніх років "розгортав спіраль ескалації".

"Ми підбурювали Росію словесно, фінансово і зброєю. Німецькі танки знову рухаються проти Росії з часів Другої світової війни. Абсолютне забуття історії, якщо хочете знати мою думку", – сказала Вайдель у відповідь на питання про те, чому вона відмовляється визнавати російські погрози Німеччині війною.

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На зауваження, що від неї не лунало жодного критичного слова про Росію, Вайдель сказала, що "Дональд Трамп теж так не робив".

"Ви повинні сісти за стіл переговорів. Ви повинні говорити один з одним. Ми, як "АдН", не говорили нічого іншого, крім того, що ми повинні вступити в мирні переговори. І я думаю, що тільки це є серйозною політикою. І перш за все, ми абсолютно точно повинні покласти край політиці санкцій, яка сама себе руйнує", – сказала лідерка "АдН".

На чергове зауваження, що від неї не лунає жодного коментаря про російські погрози війною, Вайдель сказала: "Три роки німецької воєнної риторики проти Росії. Чого ми можемо тут очікувати?"

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