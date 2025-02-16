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Лидер ультраправых Германии заявила, что хочет очень хороших отношений с РФ

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловВоскресенье, 16 февраля 2025, 15:58
Лидер ультраправых Германии заявила, что хочет очень хороших отношений с РФ
Алиса Вайдель, фото: Getty Images

Лидер ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель, которой прогнозируют второе место на парламентских выборах 23 февраля, заявила, что ее политсила стремится "иметь очень хорошие отношения" с крупными государствами - в частности, с Россией.

Источник: Вайдель в интервью изданию Bild, передает "Европейская правда"

Детали: Вайдель отвечала на вопрос о том, почему "Альтернатива для Германии" стремится наладить сотрудничество с Россией в то время, как та угрожает Германии военными действиями.

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Прямая речь: "Мы хотим иметь очень хорошие отношения с нашими европейскими соседями... Но мы также хотим иметь очень хорошие отношения с великими державами. Это касается и России... Мы хотим положить конец политике санкций, которая в первую очередь наносит ущерб нашей стране. У нас самые высокие цены на энергоносители в мире. Мы больше не конкурентоспособны".

Больше деталей: Она пожаловалась, что немецкое правительство в течение трех последних лет "разворачивало спираль эскалации".

"Мы подстрекали Россию словесно, финансово и оружием. Немецкие танки снова движутся против России со времен Второй мировой войны. Абсолютное забвение истории, если хотите знать мое мнение", – сказала Вайдель в ответ на вопрос о том, почему она отказывается признавать российские угрозы Германии войной.

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На замечание, что от нее не звучало ни одного критического слова о России, Вайдель сказала, что "Дональд Трамп тоже так не делал".

"Вы должны сесть за стол переговоров. Вы должны говорить друг с другом. Мы, как "АдН", не говорили ничего другого, кроме того, что мы должны вступить в мирные переговоры. И я думаю, что только это является серьезной политикой. И прежде всего, мы совершенно точно должны положить конец политике санкций, которая сама себя разрушает", – сказала лидер „АдГ".

На очередное замечание, что от нее не звучит ни одного комментария о российских угрозах войной, Вайдель сказала: "Три года немецкой военной риторики против России. Чего мы можем здесь ожидать?"

Что предшествовало:

ГерманияРосcия
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