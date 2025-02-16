Єрмак заявив, що зустрічі з росіянами не плануються, поки не буде плану

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що зустрічей української сторони з представниками РФ не було і не планується, поки не буде напрацьовано план завершення війни.

Джерело: Єрмак у своєму Telegram-каналі, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Єрмак відзначив, що під час Мюнхенської конференції з питань безпеки відбулося "чимало, що може свідчити про напрацювання плану завершення війни".

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Разом з тим він підкреслив, що "інформація про всі зустрічі з росіянами – це фейк".

Пряма мова: "Не було зустрічей і не плануються, поки ми не напрацюємо план. Президент чітко відповів на ці запитання".

Деталі: За словами глави Офісу президента, президент Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, що будь-яка угода, якщо вона буде ухвалена без України, не буде прийнята.

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"Попереду в нас нові етапи перемовин. І ми стоятимемо далі на ключових інтересах України – справедливий мир", – підкреслив глава ОПУ.

Що передувало: За даними ЗМІ, високопосадовці зі США та Росії зустрінуться наступного тижня в Саудівській Аравії, щоб прокласти шлях до потенційного саміту Дональда Трампа і Володимира Путіна до кінця місяця.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому нічого не відомо про зустріч у Саудівській Аравії, і висловив стурбованість тим, що план був розроблений поза контролем Києва.

Влада Саудівської Аравії запросила представників США, Росії та України на зустріч в Ер-Ріяді. За словами джерела, переговори скликає радник з питань національної безпеки Саудівської Аравії Мусаед аль-Айбан.

Один український посадовець сказав виданню Politico, що повідомлення про саудівські переговори стало несподіванкою для Києва, і наразі не планується відправляти українську делегацію.

Путін збирає команду важковаговиків з десятиліттями досвіду ведення переговорів зі США.