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Адміністрація Трампа хоче до Великодня досягти припинення вогню в Україні – Bloomberg

Христина Бондарєва, Катерина ТищенкоНеділя, 16 лютого 2025, 19:24
Адміністрація Трампа хоче до Великодня досягти припинення вогню в Україні – Bloomberg
Дональд Трамп, фото Getty Images

Адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила європейським посадовцям, що хоче домогтися припинення вогню в Україні до Великодня, який цього року припадає на 20 квітня.

ДжерелоBloomberg з посиланням на поінформовані джерела, пише "Європейська правда"

Дослівно: "Адміністрація Трампа повідомила європейським посадовцям, що хоче домогтися припинення вогню в Україні до Великодня, за словами людей, поінформованих про ці розмови".

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Деталі: Деякі співрозмовники агентства заявили, що темп переговорів, які розпочнуться цього тижня в Саудівській Аравії за участю високопосадовців США і Росії, є амбітним і потенційно нереалістичним.

Один із співрозмовників агентства відзначив, що домогтися врегулювання до кінця цього року є набагато більш імовірним сценарієм.

Минулого тижня Дональд Трамп розпочав свою мирну ініціативу із дзвінка російському правителю Володимиру Путіну і шокував європейських посадовців, коли його міністр оборони Піт Гегсет заявив, що європейці відповідатимуть за гарантії безпеки і миротворчі війська, які будуть необхідні для забезпечення безпеки України після укладення угоди.

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Тепер, за даними агентства, європейські посадовці працюють над новим великим пакетом, спрямованим на збільшення витрат на оборону і підтримку Києва.

Плани витрат не будуть оголошені до виборів у Німеччині 23 лютого, щоб уникнути розпалювання суперечок перед голосуванням, за словами посадовців, поінформованих про ці плани.

Довідково: У 2025 році православні, греко-католики та римо-католики святкують Великдень в один день, 20 квітня.

Що передувало: Кілька лідерів ЄС були запрошені до Парижа в понеділок, щоб почати розробляти свою відповідь після того, як американські посадовці чітко заявили, що існує межа того, на що готові піти Сполучені Штати.

За словами одного посадовця, поінформованого про підготовку, ці переговори будуть зосереджені на Україні та на тому, про які гарантії безпеки європейські країни можуть домовитися негайно, щоб Європа не залишилася осторонь мирних переговорів.

Тим часом представники Дональда Трампа вилітають в неділю в Саудівську Аравію на переговори з РФ.

Агентство Reuters повідомило, що США запитали європейські столиці, що їм потрібно від Вашингтона для гарантій безпеки Україні.

Трамппереговоривійнаперемир’я
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