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Администрация Трампа хочет до Пасхи достичь прекращения огня в Украине – Bloomberg

Кристина Бондарева, Катерина ТищенкоВоскресенье, 16 февраля 2025, 19:24
Администрация Трампа хочет до Пасхи достичь прекращения огня в Украине – Bloomberg
Дональд Трамп, фото Getty Images

Администрация президента США Дональда Трампа сообщила европейским чиновникам, что хочет добиться прекращения огня в Украине до Пасхи, которая в этом году приходится на 20 апреля.

Источник: Bloomberg со ссылкой на информированные источники, пишет "Европейская правда"

Дословно: "Администрация Трампа сообщила европейским чиновникам, что хочет добиться прекращения огня в Украине до Пасхи, по словам людей, информированных об этих разговорах".

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Детали: Некоторые собеседники агентства заявили, что темп переговоров, которые начнутся на этой неделе в Саудовской Аравии с участием высокопоставленных чиновников США и России, является амбициозным и потенциально нереалистичным.

Один из собеседников агентства отметил, что добиться урегулирования до конца этого года является гораздо более вероятным сценарием.

На прошлой неделе Дональд Трамп начал свою мирную инициативу со звонка Владимиру Путину и шокировал европейских чиновников, когда его министр обороны Пит Гегсет заявил, что европейцы будут отвечать за гарантии безопасности и миротворческие войска, которые будут необходимы для обеспечения безопасности Украины после заключения соглашения.

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Теперь, по данным агентства, европейские чиновники работают над новым большим пакетом, направленным на увеличение расходов на оборону и поддержку Киева.

Планы расходов не будут объявлены до выборов в Германии 23 февраля, чтобы избежать разжигания споров перед голосованием, по словам чиновников, информированных об этих планах.

Справочно: В 2025 году православные, греко-католики и римо-католики празднуют Пасху в один день, 20 апреля.

Что предшествовало: Несколько лидеров ЕС были приглашены в Париж в понедельник, чтобы начать разрабатывать свой ответ после того, как американские чиновники четко заявили, что существует предел того, на что готовы пойти Соединенные Штаты.

По словам одного чиновника, информированного о подготовке, эти переговоры будут сосредоточены на Украине и на том, о каких гарантиях безопасности европейские страны могут договориться немедленно, чтобы Европа не осталась в стороне от мирных переговоров.

Тем временем представители Дональда Трампа вылетают в воскресенье в Саудовскую Аравию на переговоры с РФ.

Агентство Reuters сообщило, что США спросили европейские столицы, что им нужно от Вашингтона для гарантий безопасности Украине.

Трамппереговорывойнаперемирие
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