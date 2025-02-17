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Ворог атакував Запоріжжя 10 БпЛА, в місті виникли пожежі – Федоров

Ольга Глущенко Понеділок, 17 лютого 2025, 02:38
Ворог атакував Запоріжжя 10 БпЛА, в місті виникли пожежі – Федоров
ВИБУХ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

У ніч проти 17 лютого росіяни атакували Запорізьку область 10 безпілотниками, в місті лунали вибухи, виникли пожежі.

Джерело: керівник Запорізької ОВА Іван Федоров

Деталі: О 2:32 Федоров повідомив про вибухи в Запорізькій області.

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Після першої ночі в області оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних ворожих безпілотників.

Оновлено: О 2:39 Федоров повідомив про роботу ППО по ворожих цілях.

Згодом Федоров інформував, що через ворожу атаку сталася пожежа в нежитловій будівлі.

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Пряма мова Федорова: "Росіяни атакували місто 10 безпілотниками. Як наслідок - вибуховою хвилею пошкоджені складські приміщення, сталися займання.

Попередньо, без постраждалих". 

Запорізька областьвибухбезпілотники
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