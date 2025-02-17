Голова Мюнхенської конференції охарактеризував захід як "європейське жахіття"

Голова Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Гойсген заявив, що цьогорічний захід став "у певному сенсі європейським жахіттям", але водночас наголосив, що він "вніс багато ясності".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на dpa

Деталі: Водночас, за його словами, ця конференція "також внесла багато ясності".

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Захід показав, що "Америка за Трампа живе на іншій планеті", сказав він.

"Ми також помітили, що навіть сенатори-республіканці дуже обережні в публічних виступах, тому що вони бояться свого президента", – зазначив Гойсген.

Говорячи про можливі мирні перемовини між РФ та Україною, він вказав, що Європа повинна триматися разом.

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"Ми повинні продемонструвати набагато більше сили. Європа не тільки хоче сидіти за столом переговорів, а й повинна розробити власний план безпеки для України", – підкреслив Гойсген.

Його коментарі прозвучали після того, як віцепрезидент США Джей Ді Венс накинувся на європейських союзників із критикою стану демократії.

Крім того, німецькі законодавці були обурені, коли Венс порадив їм співпрацювати з ультраправою "Альтернативою для Німеччини".

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