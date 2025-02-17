Председатель Мюнхенской конференции охарактеризовал мероприятие как "европейский кошмар"
Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что нынешнее мероприятие стало "в определенном смысле европейским ужасом", но в то же время подчеркнул, что оно "внесло много ясности".
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на dpa
Детали: В то же время, по его словам, эта конференция "также внесла много ясности".
Запад показал, что "Америка при Трампе живет на другой планете", сказал он.
"Мы также заметили, что даже сенаторы-республиканцы очень осторожны в публичных выступлениях, потому что они боятся своего президента", – отметил Хойсген.
Говоря о возможных мирных переговорах между РФ и Украиной, он указал, что Европа должна держаться вместе.
"Мы должны продемонстрировать гораздо больше силы. Европа не только хочет сидеть за столом переговоров, но и должна разработать собственный план безопасности для Украины", – подчеркнул Хойсген.
Его комментарии прозвучали после того, как вице-президент США Джей Ди Вэнс набросился на европейских союзников с критикой состояния демократии.
Кроме того, немецкие законодатели были возмущены, когда Вэнс посоветовал им сотрудничать с ультраправой "Альтернативой для Германии".
Напомним:
- Вице-президент США также встретился с лидерами немецких политических партий, в частности с лидером "АдГ" Алисой Вайдель, но не встретился с канцлером Олафом Шольцем.
- Украина в этом году была одной из главных тем Мюнхенской конференции по безопасности.
- Но европейские лидеры и Украина покинули конференцию, опасаясь, что их могут исключить из двусторонних мирных переговоров между США и Россией, поскольку Вашингтон готовит прямые переговоры с Москвой.