Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что нынешнее мероприятие стало "в определенном смысле европейским ужасом", но в то же время подчеркнул, что оно "внесло много ясности".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на dpa

Детали: В то же время, по его словам, эта конференция "также внесла много ясности".

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Запад показал, что "Америка при Трампе живет на другой планете", сказал он.

"Мы также заметили, что даже сенаторы-республиканцы очень осторожны в публичных выступлениях, потому что они боятся своего президента", – отметил Хойсген.

Говоря о возможных мирных переговорах между РФ и Украиной, он указал, что Европа должна держаться вместе.

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"Мы должны продемонстрировать гораздо больше силы. Европа не только хочет сидеть за столом переговоров, но и должна разработать собственный план безопасности для Украины", – подчеркнул Хойсген.

Его комментарии прозвучали после того, как вице-президент США Джей Ди Вэнс набросился на европейских союзников с критикой состояния демократии.

Кроме того, немецкие законодатели были возмущены, когда Вэнс посоветовал им сотрудничать с ультраправой "Альтернативой для Германии".

Напомним: