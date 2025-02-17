Фінляндія завершить будівництво паркану на кордоні з РФ на кілька місяців раніше

Фінська газета Maaseudun Tulevaisuus, посилаючись на слова очільника Прикордонної служби Маркка Хассінена, повідомляє, що будівництво паркану на східному кордоні з Росією завершать раніше від запланованого.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Maaseudun tulevaisuus

Деталі: Як зазначив Хассінен, будівництво 200-кілометрового паркану на східному кордоні завершується з випередженням графіка. За його словами, вдалося прискорити завершення робіт на кілька місяців.

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"Більша частина паркану буде завершена в цьому році, а деякі ділянки – в середині наступного року", – розповів він.

Раніше передбачалося, що будівництво паркану буде завершено до кінця 2026 року. Більша його частина буде розташована на південно-східному кордоні.

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