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Війна 2025

Фінляндія завершить будівництво паркану на кордоні з РФ на кілька місяців раніше

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцПонеділок, 17 лютого 2025, 10:26
Фінляндія завершить будівництво паркану на кордоні з РФ на кілька місяців раніше
фото: Getty Images

Фінська газета Maaseudun Tulevaisuus, посилаючись на слова очільника Прикордонної служби Маркка Хассінена, повідомляє, що будівництво паркану на східному кордоні з Росією завершать раніше від запланованого.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Maaseudun tulevaisuus 

Деталі: Як зазначив Хассінен, будівництво 200-кілометрового паркану на східному кордоні завершується з випередженням графіка. За його словами, вдалося прискорити завершення робіт на кілька місяців.

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"Більша частина паркану буде завершена в цьому році, а деякі ділянки – в середині наступного року", – розповів він.

Раніше передбачалося, що будівництво паркану буде завершено до кінця 2026 року. Більша його частина буде розташована на південно-східному кордоні.

Нагадаємо: 

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  • Паркан на східному кордоні буде на пів метра вищим, ніж планувалося раніше, а сітка буде більш щільною, а висота огорожі – 3,5 м. Тестові ділянки огорожі в Іматрі та Саллі були зведені у 2023 році.

ФінляндіяРосіякордон
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