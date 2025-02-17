Финляндия завершит строительство забора на границе с РФ на несколько месяцев раньше

Финская газета Maaseudun Tulevaisuus, ссылаясь на слова главы Пограничной службы Маркка Хассинена, сообщает, что строительство забора на восточной границе с Россией завершат раньше запланированного.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Maaseudun tulevaisuus

Детали: Как отметил Хассинен, строительство 200-километрового забора на восточной границе завершается с опережением графика. По его словам, удалось ускорить завершение работ на несколько месяцев.

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"Большая часть забора будет завершена в этом году, а некоторые участки – в середине следующего года", – рассказал он.

Ранее предполагалось, что строительство забора будет завершено до конца 2026 года. Большая его часть будет расположена на юго-восточной границе.

Напомним:

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