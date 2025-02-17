Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Война 2025

Финляндия завершит строительство забора на границе с РФ на несколько месяцев раньше

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцПонедельник, 17 февраля 2025, 10:26
Финляндия завершит строительство забора на границе с РФ на несколько месяцев раньше
фото: Getty Images

Финская газета Maaseudun Tulevaisuus, ссылаясь на слова главы Пограничной службы Маркка Хассинена, сообщает, что строительство забора на восточной границе с Россией завершат раньше запланированного.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Maaseudun tulevaisuus

Детали: Как отметил Хассинен, строительство 200-километрового забора на восточной границе завершается с опережением графика. По его словам, удалось ускорить завершение работ на несколько месяцев.

Реклама:

"Большая часть забора будет завершена в этом году, а некоторые участки – в середине следующего года", – рассказал он.

Ранее предполагалось, что строительство забора будет завершено до конца 2026 года. Большая его часть будет расположена на юго-восточной границе.

Напомним: 

РЕКЛАМА:
  • Забор на восточной границе будет на полметра выше, чем планировалось ранее, а сетка будет более плотной, а высота ограждения – 3,5 м. Тестовые участки ограждения в Иматри и Салли были возведены в 2023 году.

ФинляндияРосcияграница
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Кремле заявили, что на встречу с представителями США полетят Лавров и Ушаков
Энергетики отменили аварийные отключения в Украине
видеоВзрыв возле ТЦК в Каменце-Подольском: террористы взорвали курьера сервиса доставки
Арахамия ответил на упреки Порошенко о подготовке выборов: напомнил подписанный документ
Председатель Мюнхенской конференции охарактеризовал мероприятие как "европейский кошмар"
фото Россияне атаковали дронами Киевскую область: горели производственный цех и склады, повреждены дома
Все новости...
Финляндия
Президент Финляндии предложил идею, как ЕС не оказаться за бортом мирных переговоров
Стубб указал на красные линии по Украине на примере советско-финской войны
Зеленский обсудил с Мерцом поддержку Украины
Последние новости
12:19
Когда отмечают Вербное воскресенье в 2025-м: история и традиции праздника
12:12
Meta готова привлечь Трампа к борьбе с цифровыми правилами ЕС
12:09
В школах Львовщины ввели карантин из-за роста заболеваемости гриппом и ОРЗ
12:03
В Кремле заявили, что на встречу с представителями США полетят Лавров и Ушаков
12:00
"Конклав", "Бруталист" и короткий метр об Украине: кто получил "британский Оскар" BAFTA 2025
11:47
Спецпосланник Трампа прибудет в Польшу на встречу с Дудой во вторник
11:46
ГСЧС: за неделю в воде погибли 6 детей
11:39
видеоПредседатель Мюнхенской конференции не сдержал слез во время прощальной речи
11:33
Украинским мужчинам за рубежом начали выдавать паспорта – ОП
11:30
Заживили всех абонентов: в Николаеве восстановили теплоснабжение
Все новости...
Реклама:
Реклама: