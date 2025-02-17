Финляндия завершит строительство забора на границе с РФ на несколько месяцев раньше
Понедельник, 17 февраля 2025, 10:26
Финская газета Maaseudun Tulevaisuus, ссылаясь на слова главы Пограничной службы Маркка Хассинена, сообщает, что строительство забора на восточной границе с Россией завершат раньше запланированного.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Maaseudun tulevaisuus
Детали: Как отметил Хассинен, строительство 200-километрового забора на восточной границе завершается с опережением графика. По его словам, удалось ускорить завершение работ на несколько месяцев.
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"Большая часть забора будет завершена в этом году, а некоторые участки – в середине следующего года", – рассказал он.
Ранее предполагалось, что строительство забора будет завершено до конца 2026 года. Большая его часть будет расположена на юго-восточной границе.
Напомним:
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- Забор на восточной границе будет на полметра выше, чем планировалось ранее, а сетка будет более плотной, а высота ограждения – 3,5 м. Тестовые участки ограждения в Иматри и Салли были возведены в 2023 году.