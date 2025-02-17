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Війна 2025

У Швеції не виключають відправлення своїх військ в Україну

Уляна Кричковська, Альона Мазуренко Понеділок, 17 лютого 2025, 11:06
У Швеції не виключають відправлення своїх військ в Україну

Міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард заявила, що країна не виключає направлення військ в Україну у складі будь-якої післявоєнної миротворчої місії.

Джерело: Мальмер Стенергард у коментарі шведським ЗМІ, Reuters, "Європейська правда".

Деталі: Цей коментар з’явився після того, як прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що готовий відправити британські війська в Україну для виконання миротворчих обов'язків.

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"Зараз ми повинні спочатку домовитися про справедливий і стійкий мир, який поважає міжнародне право, поважає Україну і, перш за все, гарантує, що Росія не зможе просто відступити, наростити сили і напасти на Україну або іншу країну всього за кілька років", – заявила очільниця МЗС Швеції.

За її словами, як тільки такий мир буде встановлено – Швеція "повинна забезпечити його підтримку, і тоді наш уряд нічого не виключає".

Як повідомлялося, президент Франції Емманюель Макрон у понеділок, 17 лютого, проведе екстрений саміт, щоб обговорити ситуацію в Україні та безпеку Європи.

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Цього ж дня держсекретар США Марко Рубіо прибув до Саудівської Аравії, де мають відбутись переговори між американською та російською делегаціями щодо врегулювання війни в Україні.

За даними видання Axios, зустріч між представниками РФ та США відбудеться у вівторок, 18 лютого.

А президент України Володимир Зеленський заявив, що йому нічого не відомо про зустріч у Саудівській Аравії, і висловив стурбованість тим, що план зустрічі був розроблений поза контролем Києва.

Швеціявійна
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