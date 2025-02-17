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Війна 2025

Українським чоловікам за кордоном почали видавати паспорти – ОП

Ірина БалачукПонеділок, 17 лютого 2025, 11:33
Українським чоловікам за кордоном почали видавати паспорти – ОП
Фото mvs.gov.ua

17 лютого Україна відновила видачу паспортів чоловікам у віці 18-60 років, які наразі мешкають за кордоном.

Джерело: заступник керівника Офісу президента Ірина Верещук у Telegram

Пряма мова Верещук: "Місяць тому президент доручив вирішити питання видачі паспортів українцям за кордоном. Сьогодні (17 лютого – ред.) почали видавати".

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Деталі: Раніше Державна міграційна служба України повідомила, що уряд врегулював питання видачі паспортів чоловікам за кордоном і оголосив, що вона відновиться з 17 лютого.

Зазначалося, що виготовлені паспорти зможуть отримати чоловіки, які подавали документи до 25 квітня 2024 року.

У ДМС додали, що "повідомлення із зазначенням дати, часу та місця видачі надсилатимуть у порядку черговості подачі документів".  

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Також у Державній міграційній службі нагадали, що тепер обов’язковою умовою для оформлення та отримання паспортів українськими чоловіками віком 18-60 років за кордоном є "наявність військово-облікових документів".

Передісторія:

  • У квітні 2024 року закордонні підрозділи ДП "Документ" призупинили видачу готових документів, що пояснювали технічними причинами через ухвалення змін до закону про мобілізацію.
  • Видачу документів для окремих категорій населення відновили через місяць, у травні 2024 року.

Міграційна службапаспорт
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