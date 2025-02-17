Українським чоловікам за кордоном почали видавати паспорти – ОП
17 лютого Україна відновила видачу паспортів чоловікам у віці 18-60 років, які наразі мешкають за кордоном.
Джерело: заступник керівника Офісу президента Ірина Верещук у Telegram
Пряма мова Верещук: "Місяць тому президент доручив вирішити питання видачі паспортів українцям за кордоном. Сьогодні (17 лютого – ред.) почали видавати".
Деталі: Раніше Державна міграційна служба України повідомила, що уряд врегулював питання видачі паспортів чоловікам за кордоном і оголосив, що вона відновиться з 17 лютого.
Зазначалося, що виготовлені паспорти зможуть отримати чоловіки, які подавали документи до 25 квітня 2024 року.
У ДМС додали, що "повідомлення із зазначенням дати, часу та місця видачі надсилатимуть у порядку черговості подачі документів".
Також у Державній міграційній службі нагадали, що тепер обов’язковою умовою для оформлення та отримання паспортів українськими чоловіками віком 18-60 років за кордоном є "наявність військово-облікових документів".
Передісторія:
- У квітні 2024 року закордонні підрозділи ДП "Документ" призупинили видачу готових документів, що пояснювали технічними причинами через ухвалення змін до закону про мобілізацію.
- Видачу документів для окремих категорій населення відновили через місяць, у травні 2024 року.