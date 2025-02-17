Украинским мужчинам за рубежом начали выдавать паспорта – ОП

17 февраля Украина возобновила выдачу паспортов мужчинам в возрасте 18-60 лет, которые сейчас живут за рубежом.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук в Telegram

Прямая речь Верещук: "Месяц назад президент поручил решить вопрос выдачи паспортов украинцам за рубежом. Сегодня (17 февраля – ред.) начали выдавать".

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Детали: Ранее Государственная миграционная служба Украины сообщила, что правительство урегулировало вопрос выдачи паспортов мужчинам за рубежом и объявило, что она возобновится с 17 февраля.

Отмечалось, что изготовленные паспорта смогут получить мужчины, которые подавали документы до 25 апреля 2024 года.

В ГМС добавили, что "сообщения с указанием даты, времени и места выдачи будут присылать в порядке очередности подачи документов".

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Также в Государственной миграционной службе напомнили, что теперь обязательным условием для оформления и получения паспортов украинскими мужчинами в возрасте 18-60 лет за рубежом является "наличие военно-учетных документов".

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