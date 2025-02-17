Голова Мюнхенської конференції не стримав сліз під час прощальної промови

Голова Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Гойсген розчулився та заплакав під час своєї прощальної промови, завершаючи трирічний період керівництва заходом.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на t-online

Деталі: Після трьох років на чолі Мюнхенської конференції з безпеки відбулося урочисте прощання з Крістофом Гойсгеном. Він був глибоко зворушений під час своєї прощальної промови.

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"Дозвольте мені продовжити, і це буде важко", – сказав він під час своєї прощальної промови, і на його очах з'явилися сльози.

Його наступник – колишній Генеральний секретар НАТО – Єнс Столтенберг сказав, що Гойсген зробив найважливішу в світі зустріч експертів з політики безпеки "сильнішою, ширшою і кращою".

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