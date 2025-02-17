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Голова Мюнхенської конференції не стримав сліз під час прощальної промови

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцПонеділок, 17 лютого 2025, 11:39
Голова Мюнхенської конференції не стримав сліз під час прощальної промови
Ілюстративне фото: Getty Images

Голова Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Гойсген розчулився та заплакав під час своєї прощальної промови, завершаючи трирічний період керівництва заходом.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на t-online

Деталі: Після трьох років на чолі Мюнхенської конференції з безпеки відбулося урочисте прощання з Крістофом Гойсгеном. Він був глибоко зворушений під час своєї прощальної промови.

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"Дозвольте мені продовжити, і це буде важко", – сказав він під час своєї прощальної промови, і на його очах з'явилися сльози.

Його наступник – колишній Генеральний секретар НАТО – Єнс Столтенберг сказав, що Гойсген зробив найважливішу в світі зустріч експертів з політики безпеки "сильнішою, ширшою і кращою". 

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Нагадаємо:

  • Як інформували, цьогорічну Мюнхенську безпекову конференцію Гойсген назвав "в певному сенсі європейським жахіттям".
  • Водночас за його словами, ця конференція "також внесла багато ясності". Захід показав, що "Америка за Трампа живе на іншій планеті", сказав він.
  • Відомо, що Столтенберг негайно перебирає на себе керівництво конференцією, але спочатку призупинить її роботу на шість місяців, тому що його призначили міністром фінансів у перехідному уряді у Норвегії. 
  • Проте колишній генсек НАТО очолить наступну конференцію з безпеки в лютому 2026 року, як і планувалося.

ЄвропаНімеччина
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